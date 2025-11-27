Suscribirse

Violeta Bergonzi respondió a las críticas tras ganar MasterChef Celebrity y dio contundentes palabras

Tras haberse llevado el premio del primer lugar, la presentadora reaccionó a sus detractores.

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

28 de noviembre de 2025, 2:59 a. m.
La presentadora fue la ganadora de la séptima temporada de MasterChef Celebrity.
El pasado martes, 25 de noviembre, se llevó a cabo la gran final de MasterChef Celebrity y la presentadora Violeta Bergonzi se coronó como la ganadora de la versión del 2025, pues tuvo una menor cantidad de errores en comparación a los platillos entregados por sus contrincantes Valentina Taguado, Carolina Sabino y Alejandra Ávila.

Esta decisión generó una gran cantidad de comentarios en redes sociales, pues aunque muchos apoyaban a la comunicadora y esperaban que se convirtiera en la ganadora del programa de cocina del Canal RCN, muchos otros tenían otras candidatas como sus favoritas.

La presentadora de televisión compartió emotivo mensaje tras recibir el premio.
Es por esto que, a través de la reciente gira de medios en la que participó, Violeta se refirió a la opiniones y comentarios negativos que ha estado recibiendo por medio de comentarios y mensajes directos en las redes sociales.

Uno de los puntos que estuvo tocando en su entrevista con La Mega fue el hecho de haber cocinado tamales en varias ocasiones, pues los televidentes no estuvieron de acuerdo con eso y llegaron a hacer burla al respecto, ya que la finalidad de la producción es que los participantes innoven en cada uno de los capítulos.

“De 125 retos, yo hice en cinco capítulos, cinco tipos de tamales diferentes... yo llegué con muchas recetas más, con mucho esfuerzo, pero la gente se pega de ahí y yo me muero de la risa”, dijo frente a los micrófonos de la estación de radio.

Por otro lado, se refirió a quienes criticaron su forma de ser, debido a que a lo largo de la temporada tuvo episodios polémicos en los que resaltó por su personalidad e incluso, llegó a tener fuertes encontrones con sus compañeros al estar en desacuerdo con algunas de la ideas que se presentaban.

“Yo soy sobreactuada, si, soy fastidiosa, si, soy bullosa también, ¿cómo refuto eso?, no lo puedo cambiar y no quiero”, manifestó.

Como era de esperarse, los televidentes de la producción gastronómica se manifestaron por medio de la sección de los comentarios y opinaron sobre las palabras que compartió la ganadora de MasterChef Celebrity 2025.

“Me encanta tu personalidad!!!! y ganaste fin de la historia. celebra y goza tu triunfo”; “dedicada, perfeccionista, gourmet, lo de más es envidia. Felicitaciones”; “Me encanta su forma de ser, nunca cambie, eso siga riéndose de los que tanto la critican, a mí sí que me choca los pasmados”; son algunos de los mensajes que se plasmaron.

