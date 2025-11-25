El millonario premio que se llevó Violeta Bergonzi tras ganar ‘MasterChef Celebrity’ 2025

La séptima temporada de MasterChef Celebrity llegó a su final con un último reto lleno de tensión, emoción y celebración por parte de cada una de las estrellas que hicieron parte de la versión del 2025.

Tras varios meses de arduo trabajo, estudio y práctica de diferentes técnicas de cocción, selección de salsas, guarniciones y perfección de emplatados, Alejandra Ávila, Valentina Taguado, Carolina Sabino y Violeta Bergonzi fueron las finalistas y se enfrentaron por el primer lugar.

Final MasterChef Celebrity 2025 | Foto: Canal RCN

Después de la deliberación de los jurados, Violeta Bergonzi se coronó como la gran ganadora del reality gastronómico. La famosa presentadora se llevará a casa un premio de 200 millones de pesos, una suma que le ayudará a cumplir algunos de sus próximos proyectos.

Este monto representa no solo el mérito a su desempeño culinario, sino también el resultado de haber hecho parte del proyecto de cocina más importante de Colombia, pues a lo largo de la competencia, Violeta demostró evolución, dominio técnico y disposición para enfrentar cada reto.

Aunque 200 millones de pesos colombianos pueden considerarse un incentivo económico importante, en MasterChef Celebrity el premio adquiere un significado mucho más amplio, pues tras haber triunfado en el programa se les abren oportunidades profesionales tanto en el entretenimiento como en el mundo gastronómico.

A lo largo de las temporadas son varios los exparticipantes que han lanzado libros de cocina, inaugurado restaurantes o encontrado nuevos nichos en medios digitales.

Violeta Bergonzi fue la ganadora de la temporada. | Foto: Instagram @canalrcn

Violeta Bergonzi tuvo el mejor plato de la gran final del 2025

La victoria de la presentadora llegó tras una final intensa, en la que cada plato fue cuidadosamente evaluado por los jurados y pese a que hubo varios errores, fue la participante que se acercó más a lo que un plato gourmet significa.

A lo largo de la temporada, el público fue testigo de amistades, tensiones, desacuerdos y momentos memorables que se hicieron virales en redes sociales, de los cuales, Violeta fue protagonista.

Desde el primer capítulo, la expresentadora de Buen Día, Colombia se posicionó como una de las figuras más queridas, pues según se lee en los comentarios de las plataformas digitales, siempre tuvo la capacidad de asumir críticas y explotó su creatividad para sobresalir en las pruebas.