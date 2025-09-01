Suscribirse

GENTE

El inesperado comentario de chef colombiano a una celebridad en ‘MasterChef Celebrity’ después de degustar el plato

Un nuevo reto que generó tensión en una de las cocinas más importantes.

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

2 de septiembre de 2025, 3:36 a. m.
Nicolás de Zubiría sorprendió con un comentario a una de las celebridades.
En el capítulo de este lunes, 1 de septiembre, de MasterChef Celebrity, Carolina Sabino y Pichingo fueron los primeros en la fila que entraron cantando y animando una de las cocinas más importantes.

Los cocineros que tenían delantal negro eran: Valentina Taguado, Violeta Bergonzi, Alejandra Ávila, Patty Grisales y Nicolás Montero, quienes fueron los encargados de probar junto al chef Nicolás y calificar a sus compañeros.

Mediante una ruleta, las celebridades que portaban el delantal blanco le cocinaron y tuvieron como inspiración al participante que les correspondió.

Comentarios del chef Nicolás y las celebridades

El primero en probar fue el actor colombiano, Nicolás, quien dijo que la pasta tenía un buen sabor, le hubiera gustado un poco más de pimienta, pero que se siente identificado con la preparación de pasta que Catherin le había preparado.

Luego, Alejandra Ávila afirmó que la pasta al pesto es una de sus favoritas porque le gusta la comida italiana. Además, Valeria le agregó bastante limón y eso redujo la grasa de la salsa, pero, junto al chef, afirmaron que el sabor del pollo no fue muy dominante.

Violeta Bergonzi probó y juzgó el plato de su compañera Michelle Rouillard.
Violeta fue la siguiente en probar el plato que le había cocinado Michelle y antes de probar dijo que la presentación y el uso de los colores eran los indicados, tenía susto porque no sabía si uno de los productos era picante y de ser así, no podía comer. Así que, el chef Nicolás lo probó primero y le aseguró que era ají dulce.

Al finalizar, Zubiría sorprendió al decirle a Bergonzi: “Vamos a votar por Michelle. Te quiero recordar un detallito, al plato”, a lo que la presentadora afirmó que la exreina es su amiga, así haya momentos que no le hable.

Un plato para después de una fiesta”, dijo Valentina Taguado frente al plato de Ricardo Vesga y agregó que aunque las papás chips estaban ricas, no se sintió identificada y lo considero como “paila”.

La locutora también probó la preparación de David, un plato que recibió muy buenos comentarios por el sabor de picante que tenía y la sazón. Por otro lado, Zubiría mencionó que también le había gustado, pero hubiera preferido que la salsa tuviera un poco más de consistencia.

Por último, Patty Grisales afirmó que su compañera Carolina Sabino se fue a la fija con la lumpia, y aunque el plato estaba de buen sabor, no la representaba, pues ella prefería algo más tradicional como una arepa con chicharrón.

Pichingo también le cocino a la actriz, quien junto al chef afirmaron que el humorista se había esforzado, pues le dio en el gusto y en 45 minutos hizo una cazuela de fríjoles con carne, plátano y tomate.

¿Cuáles fueron los puntajes?

El mejor puntaje lo obtuvo Pichingo con un 8.3, en el segundo lugar quedó David Sanín con una calificación de 8.0 y en el tercer puesto Carolina Sabino, quien recibió un 7.8.

Luego, le siguió Catherin Escobar con 7.6 una décima que Valeria Aguilar, en el penúltimo lugar quedó Michelle Rouillard con un 7.0 y por úlrimo, Ricardo Vesga 4.3, quien recibió el delantal negro.

