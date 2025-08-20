La locutora y creadora de contenido, Valentina Taguado, es una de las participantes de la séptima temporada de Masterchef Celebrity y en la que recientemente se ha destacado por realizar preparaciones que han sorprendido a los jurados.

Aunque Valentina no tenía mucha experiencia en la cocina, ha demostrado su dedicación por el estudio y ha puesto en práctica los conocimientos adquiridos durante su paso por reality, tanto en las técnicas como en el emplatado. Incluso en varias ocasiones ha ayudado a sus compañeros desde el balcón.

La creadora de contenido se ha destacado por su auténtica personalidad desde su participación en el programa Los impresentables, en el que estuvo en compañía de Pipe Flórez y Roberta Cardona, donde se hizo reconocida por oler dos partes del cuerpo de los invitados a los que entrevistaba.

Sin embargo, a raíz de la aceptación para hacer parte del reality de cocina, la locutora no continúo en la radio y se ha dedicado a sus redes sociales.

Sin embargo, se hizo viral unos videos en donde aparece Taguado sentada en la mesa de La Mega Colombia, una emisora radial de la que también hace parte Andrea Silva y en esta ocasión no hizo su rol de locutora, sino que fue la invitada especial.

Valentina respondió diferentes preguntas, entre ellas, cómo surgió el gusto por la cocina y quién de su familia le permitió experimentar con ingredientes gastronómicos.

“A mí siempre me gusto cocinar porque mi abuelita tenía un restaurante y a mí me parecía increíble verla cocinar para tanta gente”, dijo la locutora, mencionando que gente de otras ciudades iban hasta Andalucía para degustar el sancocho de gallina.

“Yo tenía 8 años, los atendía, servía de mesera. Por favor déjenme fritar patacones. Esto va a ser muy feo, pero que los dedos me quedarán oliendo a ajo, yo decía arte, cine”, confesó la joven.

Adicionalmente, la cuestionaron sobre la comida que no le gusta, afirmando que conocían que no come hígado, a lo que Valentina respondió que es verdad y añadió: “No como mondongo, no me gusta el callo porque si tú tienes que pitar eso por dos o tres horas, eso no es comestible”.

Por último, mencionó que “detesta” el sabor de la remolacha, al igual que la chef Belén Alonso porque es similar a la tierra, pero es una verdura que utiliza para pintar otros productos: “Se hacen cosas muy bonitas, el color es espectacular”.

Los usuarios y seguidores no dudaron en comentar la publicación, algunos afirmando estar de acuerdo con las respuestas y otros dándole consejos sobre cómo podría hacer las preparaciones.