Michelle Rouillard tomó radical decisión con Violeta Bergonzi y dejó en evidencia su sentir: “Me he dado cuenta”

MasterChef Celebrity sigue avanzando en la temporada 2025, permitiendo que los televidentes observen el proceso que lleva cada participante. A lo largo de los días, los retos y pruebas plasman las estrategias que hay en el juego, llevando a que hayan nombres que llegarán a la anhelada final.

Uno de los puntos que más ha despertado reacciones en los curiosos ha sido las relaciones entre los famosos, quienes suelen llevarse bien o tener cruces por lo que sucede dentro de la competencia.

Violeta Bergonzi se convirtió en una de las más polémicas de la edición, a raíz de los comentarios que suele soltar a sus compañeros y jueces. A pesar de que siempre se ha destacado por lo directa que es, esto la llevó a romper cualquier contacto con una de sus compañeras de reality.

De acuerdo con lo que quedó registrado en un video, la presentadora colombiana reveló que Michelle Rouillard la había dejado de seguir en Instagram, enviándole un mensaje directo con el que explicaba las razones de su radical decisión.

Michelle Rouillard se destapó por tema de 'MasterChef Celebrity' | Foto: Instagram @michellerouillard

La exreina le escribió un texto en el que afirmó que se había inclinado por este camino por un tema de intereses personales, pues no estaba de acuerdo con el actuar de su colega. Aunque no guardaba malos sentimientos, prefería tomar distancia.

Violeta Bergonzi, en un clip, le dedicó unas palabras a la actriz, señalando que la admiraba y conservaba un respeto por la persona que era. Allí, dejó en evidencia quién cortó la relación, asegurando que no cruzaba la línea con ello.

“A todas las mujeres de MasterChef Celebrity, las admiro y las respeto un montón. Incluyendo a Michelle, que me dejó de seguir y que no quiere que la siga más. Michelle, a ti también, te admiro, te respeto y valoro todo tu trabajo, entiendo tu forma de ser, eres maravillosa”, dijo en el post.

La presentadora contó lo sucedido a través de su cuenta de Instagram. | Foto: Instagram: @violetabergonzi

Varios medios registraron esto, compartiendo las palabras que le envió Rouillard a la expresentadora de Buen día, Colombia.

“Violeta, en su momento, me caíste bien, pero he cambiado de sentir. Me he dado cuenta de que nuestras formas de ver y vivir las cosas son diferentes. Por eso, he decidido dejar de seguirte y también eliminarte como seguidora. Te deseo muchos éxitos y que te vaya muy bien en todo”, mencionó.