Suscribirse

Gente

Michelle Rouillard tomó radical decisión con Violeta Bergonzi y dejó en evidencia su sentir: “Me he dado cuenta”

Las dos participantes plasmaron su sentir en varios momentos del reality.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

19 de agosto de 2025, 4:47 p. m.
Violeta Bergonzi y Michelle Rouillard tuvieron cruces en MasterChef
Violeta Bergonzi y Michelle Rouillard tuvieron 'cruces' en 'MasterChef' | Foto: Canal RCN / Montaje SEMANA

MasterChef Celebrity sigue avanzando en la temporada 2025, permitiendo que los televidentes observen el proceso que lleva cada participante. A lo largo de los días, los retos y pruebas plasman las estrategias que hay en el juego, llevando a que hayan nombres que llegarán a la anhelada final.

Uno de los puntos que más ha despertado reacciones en los curiosos ha sido las relaciones entre los famosos, quienes suelen llevarse bien o tener cruces por lo que sucede dentro de la competencia.

Violeta Bergonzi se convirtió en una de las más polémicas de la edición, a raíz de los comentarios que suele soltar a sus compañeros y jueces. A pesar de que siempre se ha destacado por lo directa que es, esto la llevó a romper cualquier contacto con una de sus compañeras de reality.

Contexto: Claudia Bahamón tildó de “terco” y “cascarrabias” a Jorge Herrera, eliminado de ‘MasterChef’: “Un bullying delicioso”

De acuerdo con lo que quedó registrado en un video, la presentadora colombiana reveló que Michelle Rouillard la había dejado de seguir en Instagram, enviándole un mensaje directo con el que explicaba las razones de su radical decisión.

Michelle Rouillard se destapó por tema de MasterChef Celebrity
Michelle Rouillard se destapó por tema de 'MasterChef Celebrity' | Foto: Instagram @michellerouillard

La exreina le escribió un texto en el que afirmó que se había inclinado por este camino por un tema de intereses personales, pues no estaba de acuerdo con el actuar de su colega. Aunque no guardaba malos sentimientos, prefería tomar distancia.

Violeta Bergonzi, en un clip, le dedicó unas palabras a la actriz, señalando que la admiraba y conservaba un respeto por la persona que era. Allí, dejó en evidencia quién cortó la relación, asegurando que no cruzaba la línea con ello.

“A todas las mujeres de MasterChef Celebrity, las admiro y las respeto un montón. Incluyendo a Michelle, que me dejó de seguir y que no quiere que la siga más. Michelle, a ti también, te admiro, te respeto y valoro todo tu trabajo, entiendo tu forma de ser, eres maravillosa”, dijo en el post.

La presentadora contó lo sucedido a través de su cuenta de Instagram.
La presentadora contó lo sucedido a través de su cuenta de Instagram. | Foto: Instagram: @violetabergonzi

Varios medios registraron esto, compartiendo las palabras que le envió Rouillard a la expresentadora de Buen día, Colombia.

Violeta, en su momento, me caíste bien, pero he cambiado de sentir. Me he dado cuenta de que nuestras formas de ver y vivir las cosas son diferentes. Por eso, he decidido dejar de seguirte y también eliminarte como seguidora. Te deseo muchos éxitos y que te vaya muy bien en todo”, mencionó.

Por el momento solo se ha visto cómo la relación de las dos, en MasterChef Celebrity, tiene altibajos, precisamente por lo “cerrada” que fue, aparentemente, Michelle con el grupo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Expulsan de Estados Unidos al reconocido boxeador Julio César Chávez Jr, esta es la grave acusación

2. Histórico: equipo de octavos de Libertadores cierra el mayor acuerdo de patrocinio del fútbol sudamericano

3. Astrología china: estos son los tres signos que podrían ganar la lotería en la tercera semana de agosto, según la IA

4. ICE se prepara en 2025 para la mayor expansión de cárceles de migrantes en la historia de EE. UU.

5. Pipe Tuluá: Arrancó estudio para que el poderoso capo sea extraditado a Estados Unidos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

MasterChef CelebrityMasterchef celebrity 2025Redes sociales

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.