Inesperado comentario de Violeta Bergonzi a su compañera en ‘MasterChef Celebrity’ generó todo tipo de reacciones

En el capítulo del 15 de agosto las celebridades compitieron por equipos, un reto difícil para los cocineros que tuvieron que realizar preparaciones con los ingredientes que no les gusta a los jurados. Por lo que, Belén, Rausch y Nicolás tuvieron opiniones divididas al momento de escoger el ganador.

La chef mexicana dijo que el mejor postre había sido el del equipo verde, mientras que los dos colombianos afirmaron que les había ido mejor con azul, salvándolos de ir a eliminación y quitándole el delantal negro a Catherin Escobar.

Por esa razón, en el reto de hoy, Pichingo, Michelle Rouillard, Luis Fernando Hoyos, Valentina Taguado, Nicolás Montero, Raúl Ocampo, Julián Zuluaga, Jorge Herrera se disponían a enfrentarse.

Sin embargo, uno de los cocineros tenía la posibilidad de salvarse, pero la presentadora Claudia Bahamón sorprendió al decir que no usarían la urna y cada celebridad que se encontraba en el balcón tenía que decir el nombre de un compañero en voz alta.

Michelle Rouillard es salvada por sus compañeros y sube al balcón. | Foto: Captura de Instagram @canalrcn / @masterchefcelebrityco

Michelle Rouillard fue la cocinera que obtuvo la mayor cantidad y logró quitarse el delantal negro, una situación que sorprendió a la actriz, pues en pruebas anteriores ha tenido problemas con otros participantes y se han generado opiniones.

Violeta Bergonzi, quiso explicar el porqué votó por su compañera y dijo: “Michelle siempre ha estado un poco a la defensiva y es muy difícil acercarse a ella”, un inesperado comentario que impactó a todos en la cocina, incluso Rausch respondió: “Ay Dios, señorita”.

La exreina habló frente a la cámara, primero se refirió a la oportunidad que le dieron: “Si tengo que agradecerle a las chicas que votaron por mí el día de hoy, yo creo que ellas se pusieron la mano en el corazón”.

“Realmente no estoy muy de acuerdo con su comentario, yo no estoy a la defensiva y muchísimo menos soy el tipo de personas que atacan”, añadió la mujer, frente a lo dicho por Violeta.

Por otro lado, Alejandra Vila y Carolina Sabino fueron otras de las celebridades que dieron el nombre de la actriz, quienes afirmaron que ella ya había estado en muchos retos de eliminación y merecía descansar.

El video del momento fue publicado en la página oficial del programa, donde los usuarios decidieron dejar su comentario, demostrando su apoyo y desacuerdo con lo sucedido al inicio del capítulo.