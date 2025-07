Ella es la participante de ‘Masterchef Celebrity 2025′ que se salvó de una peligrosa situación: “Dios me envío un ángel”

La periodista y presentadora colombiana Violeta Bergonzi, madre de dos pequeños por quienes decidió no continuar en el programa matutino Buen día, actualmente es una de las participantes en la séptima temporada del reality culinario Masterchef Celebrity 2025 .

Bengonzi, al ver al taxista, le dijo que reaccionara, que ella se estaba ahogando con lo que le habían echado, mientras el hombre intentaba abrir la puerta del copiloto y no podía.

A pesar de lo que Violeta estaba sintiendo, se pudo bajar del carro y empezó a correr para el sentido contrario y nadie la ayudaba: “Yo prefiero que me aplaste una moto que me violen, el taxista no reaccionaba”, y se le tiró a una moto que iba pasando.