Violeta Bergonzi abrió su corazón sobre delicada situación familiar y expuso fuerte decisión: “Me ha hecho despedirme”

Su personalidad y talento le han permitido sobresalir en diversos espacios televisivos, como Lo sé todo , del Canal Uno, y La Movida , de RCN, donde logró consolidarse como un rostro reconocido en la farándula colombiana. Su presencia en estos proyectos ha despertado el interés del público, que no solo admira su trabajo, sino que también busca conocer más sobre su vida personal y trayectoria en los medios.

Sin embargo, recientemente, Violeta Bergonzi tocó fibras en miles de seguidores con una entrevista que concedió a Sinceramente Cris , donde abrió su corazón sobre una delicada situación personal que estaba atravesando. La famosa no dudó en sincerarse, hablando de la salud de su mamá.

De acuerdo con lo que quedó registrado, la colombiana confesó que el proceso de salud de su mamá no ha sido para nada sencillo, ya que ha tenido que ser operada en varias ocasiones para salvar su vida. Aunque actualmente está estable, el camino ha sido muy fuerte.

“Ella no está recuperada por completo, pero está estable y es algo que me ha hecho despedirme de mi mamá en cada cirugía, por lo delicado y grave. Y yo, con toda la fe, he estado esperándola, sabiendo que la voy a volver a ver porque Dios está ahí escuchándome y ayudándome”, afirmó.