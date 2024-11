Violeta Bergonzi le dice adiós a ‘Buen día, Colombia’

De acuerdo con lo que se vio, al final del matutino, los presentadores se llenaron de nostalgia al tener que despedir a su compañera. La colombiana no aguantó la emoción, rompiendo en llanto tras renunciar a este formato que siempre le abrió las puertas.

“No puedo hablar porque se me hace un nudo en la garganta. Tomé la decisión tras pensarlo una y otra vez. Bueno, no puedo hablar, es muy difícil”, mencionó al inicio.