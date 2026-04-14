El reality La casa de los famosos Colombia ya definió su top 10 de participantes que continúan en la recta final, luego de una semana marcada por dobles eliminaciones que modificaron el rumbo previsto de la competencia.

Se conoce medida del Canal RCN con Eidevin tras ser expulsado de ‘La casa de los famosos’ y se aclaró detalle

En la gala del domingo 12 de abril, la eliminada fue Karola, quien obtuvo un alto porcentaje de votos negativos por parte del público. Su salida estuvo influenciada por los constantes roces que protagonizó dentro de la casa, especialmente con Alejandro Estrada.

La participante se convirtió en una de las figuras más polémicas de la temporada, por lo que su eliminación no pasó desapercibida. Tras abandonar el programa, además, tomó decisiones que dieron de qué hablar y mantuvieron la conversación activa entre los seguidores del formato.

Tras abandonar la competencia, Karola fue invitada a Buen día, Colombia, donde dialogó con los presentadores sobre su experiencia, su paso por el formato y su análisis lejos de la competencia.

Pese a que la conversación fluía con normalidad, las cosas se pusieron tensas cuando uno de los conductores lanzó una pregunta a la invitada, intentando confirmar si Alejandro Estrada decía mentiras sobre si ella era bullosa o no.

La creadora de contenido respondió y aseguró que no mentía su excompañero de proyecto, pero que percibía que los presentadores de Buen día, Colombia eran seguidores del equipo del actor.

Esto no entró en agrado a los integrantes del formato, quienes le respondieron y aclararon que no existía favoritismo.

Karola: “Obvio, soy muy bullosa, hablo duro en personaje y no mentía. Me imagino que ustedes son team zorro... lo noto, pues, creería yo. Sorry (perdón)”

Andrés López: “Karola, nosotros estamos haciendo un trabajo y no somos team de nadie. Somos periodistas, hacemos preguntas a propósito de tu experiencia que acaba de pasar en La casa de los famosos”

Andrés López: “Te lo quiero poner claro. Obviamente nosotros tenemos preferencias, así como los equipos de fútbol, pero estamos para generar un debate, y para preguntarte a ti, que acabas de salir, cuáles son tus impresiones. No somos team de nadie”

Karola: “Ah, pensé, pensé que eran team zorro, amor”

Sandra Bohórquez: “Es de lo que vemos como televidentes también”

María Mercedes Ruiz: “Exacto, lo comentamos con nuestros televidentes, y estamos generando debate. Eso es lo que brindamos nosotros, entretenimiento. A ratos estamos de acuerdo, a ratos estamos en contra, pero no estamos a favor de nadie”

Karola: “Nada, pues fui bullosa, la porquería más grande que tenía el reality, esa era yo”