Se conoce medida del Canal RCN con Eidevin tras ser expulsado de ‘La casa de los famosos’ y se aclaró detalle

La casa de los famosos Colombia ya conformó el top 10 de los participantes que avanzan hacia la final, precisamente tras la salida de dos participantes en una semana. El reality fue puntual con las reglas, cambiando el rumbo de lo que estaba pensado.

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El domingo 12 de abril, la eliminada fue Karola, quien alcanzó un alto porcentaje de votos negativos en su contra, luego de los constantes enfrentamientos que tuvo con Alejandro Estrada. La famosa dio bastante polémica, tomando decisiones en el set tras abandonar la competencia.

Sin embargo, lo que impactó la convivencia de los jugadores fue la expulsión de Eidevin López, quien tuvo un cruce muy fuerte con el actor y expareja de Nataly Umaña durante una actividad. Ambos pasaron los límites y se tocaron, llevando al público a votar.

Eidevin López fue eliminado de 'La casa de los famosos Colombia'. Foto: Canal RCN - La casa de los famosos Colombia

Pese a que muchos esperaban que la sanción fuera para los dos, los colombianos decidieron que el artista debía salir y abandonar la casa de inmediato.

Ante esta expulsión, que sería la segunda en la temporada contando la de Johanna Fadul, se reveló la medida que tomó el Canal RCN con respecto a este contexto, ya que muchos se preguntaban por qué Eidevin no volvió a aparecer tras su salida.

Roberto Velásquez, productor de La casa de los famosos y voz de Qué hay pa’ dañar, tocó el tema días atrás y explicó cómo era que se manejaban las cosas en estos casos. El integrante de la producción comentó el ‘castigo’ que recibían estos participantes, ya que incumplían con las reglas.

De acuerdo con lo mencionado, Eidevin no contó con contacto a la casa, invitación a Buen día, Colombia, ni rueda de medios de la cadena televisiva y radial, pues no fue eliminado como los otros compañeros.

“Si la decisión de Colombia es que haya uno o dos expulsados, ninguno va a tener prensa. Es expulsado, no se conectará con la casa, nada”, dijo Velásquez.

Ante esto, Karina García indagó si esta medida incluía que el famoso quedaba mal con el Canal RCN, a lo que sus compañeros de mesa aclararon que no, pues solo se trataba de un juego.

“No, cero, esto es un juego”, aseveraron, plasmando que ni Fadul ni López estaban en malos términos con la cadena, ya que salían sancionados era del juego y no de su rol como talentos.