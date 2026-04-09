Eidevin fue expulsado de ‘La casa de los famosos’: contundente porcentaje lo dejó por fuera

Luego de una acalorada discusión entre Alejandro Estrada y Eidevin López, ‘El Jefe’ de La casa de los famosos Colombia tomó la decisión de darle el poder a los televidentes para definir el futuro de las estrellas del reality.

Lo que empezó como una dinámica del juego terminó en un fuerte enfrentamiento entre los participantes, en el que el creador de contenido sobrepasó los límites e incumplió las reglas de la competencia al acercarse y tener contacto físico no consensuado con su compañero, quien reaccionó rápidamente y lo empujó frente a las cámaras.

Alejandro Estrada y Eidevin López en 'La casa de los famosos Colombia' Foto: Canal RCN - 'La casa de los famosos'

Tras 24 horas de una jornada intensa de votaciones, Carla Giraldo leyó la decisión de los televidentes y usuarios de las redes sociales y anunció la salida de Eidevin López de la competencia.

“La decisión de Colombia, por parte de los televidentes que votaron desde ayer hasta hoy, es: Eidevin, tienes que salir inmediatamente de la casa. Alejandro, sigues en competencia”, dijo la presentadora del programa en vivo.

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Con un 74,42 % de votos en su contra, Eidevin fue acompañado a la puerta por algunos de los compañeros con los que tuvo mayor cercanía.

En medio de lágrimas, Eidevin aceptó la decisión y mientras se despedía de sus compañeros compartió su punto de vista con respecto a lo ocurrido.

Resultados de las más recientes votaciones en 'La casa de los famosos Colombia'. Foto: Canal RCN - La casa de los famosos Colombia

“Los amo a todos, de verdad. Hay cosas que uno tiene que aguantar también y no sacarse de sus cabales. Yo ya gané, gané al conocerlos a todos ustedes. La verdad, yo ya lo presentía, rompan mucho (...) Lo único que me duele es no haber salido por la puerta grande, como todos quisiéramos salir un domingo", mencionó.

Tras lo ocurrido, Karola no se contuvo y se fue en contra de Alejandro Estrada, demostrando lo molesta que se sintió con el resultado.

“Mira, me quito el sombrero ante ti, la rompiste, lo lograste, porque tú no eras un amigo ni nada. Eras un perro que siempre le tuviste rabia a Eidevin, eras un perro nada más. Esto es pura mier*@ aquí. ¿Van a sacar a un pelao’ que sí la da de verdad?”, gritó.

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Su actitud hizo que recibiera un llamado de atención por parte de ‘El Jefe’, quien le dio la orden de pasar al confesionario. Sin embargo, no aceptó y dejó en claro que no seguiría las indicaciones.

“No me voy a ir a ningún lado porque la verdad, me da rabia, da rabia esta mier*@“. dijo entre lágrimas.

En los últimos segundo de Eidevin en La casa de los famosos Colombia, Juanda Caribe y Beba de la Cruz no contuvieron el llanto y se mostraron bastante afectados por la decisión de los colombianos.