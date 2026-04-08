Entre lágrimas, Alexa Torrex, habló en ‘La casa de los famosos’ sobre la muerte de su hijo: “Tendría seis años”

La convivencia en ‘La casa de los famosos Colombia’ ha permitido que los televidentes conozcan facetas profundas y, hasta ahora, privadas de sus participantes. En una reciente dinámica grupal, la creadora de contenido Alexa Torrex compartió un episodio que marcó su juventud: la pérdida de un embarazo a los 20 años, un hecho que, según sus propias palabras, ha transformado su perspectiva sobre la vida y la maternidad.

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Durante una actividad diseñada para que los concursantes compartieran aspectos poco conocidos de su historia personal, Alexa Torrex, cuyo nombre de pila es Nelyeli Katherine Torres Contreras decidió romper el silencio sobre un tema que no había formado parte de su narrativa pública en redes sociales. Ante la pregunta de su compañera Carola sobre si tenía hijos, la influenciadora respondió con una frase que conmovió a los presentes: “Tengo un hijito en el cielo”.

Torrex relató que el suceso ocurrió cuando ella apenas iniciaba su transición hacia la vida adulta y comenzaba a proyectar su carrera profesional. Según la participante, en aquel momento la magnitud de la situación no era clara para ella debido a las presiones y procesos que enfrentaba a esa edad. “En ese momento no entendía muy bien todo lo que estaba pasando, estaba enfocada en otros procesos y no dimensioné el impacto”, explicó ante las cámaras de RCN.

Uno de los puntos más sensibles de su intervención fue el ejercicio de imaginación que Alexa realiza hoy, con una madurez distinta a la de sus 20 años. La creadora de contenido confesó que, en la actualidad, suele preguntarse cómo sería su rutina y su vida si ese proceso de gestación hubiera llegado a término.

“Ahora pienso en cómo sería si ese niño estuviera aquí, tendría cerca de seis años”, reflexionó con evidente emotividad.

El testimonio de Alexa Torrex no solo impactó a la audiencia, sino que generó una ola de solidaridad entre sus compañeros de competencia. Tras su relato, el participante Valentino intervino para aclarar que ya tenía conocimiento de esta historia, pues Alexa se la había confiado previamente en conversaciones privadas junto a Juanse.

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Valentino destacó que, en la intimidad de sus charlas, incluso habían llegado a referirse al bebé con un apodo cariñoso, lo que sugiere que Alexa ha encontrado en algunos de sus compañeros un espacio de contención para procesar este duelo.

A esta situción se suma la reciente polémica que se vive en paralelo a las afueras del reality con su prometido Jhorman Toloza, quién fue acusado de haber aprovechado el ingreso de Alexa al programa de televisión para contactar a modelos webcamy pactar encuentros en el sector de Mazurén, al norte de Bogotá.

Este escándalo coincide con las recientes declaraciones de los padres de lainfluencer,Alberto Sarmiento y Jennisabel Contreras. En una entrevista para el programa matutino Buen día, Colombia,los padres de Alexa mostraron una postura distante respecto a Toloza. Por ahora, Alexa continúa en la competencia, llevando consigo el recuerdo de lo que ella denomina su “hijito en el cielo”.