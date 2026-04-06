La participación de la creadora de contenido Alexa Torrex en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia ha dado un giro inesperado fuera de la pantalla. Mientras la cucuteña permanece en el aislamiento del reality, una exempleada de su entera confianza ha hecho públicas una serie de denuncias que señalan a su prometido, Jhorman Toloza, de utilizar los recursos económicos de la influenciadora para fines personales y encuentros con otras mujeres.

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Las declaraciones, que fueron difundidas inicialmente a través de una transmisión en vivo, han generado un intenso debate en plataformas digitales sobre la transparencia de la relación y la lealtad de su pareja, con la que mantiene una relación de tres años.

La denunciante, quien afirmó haber trabajado durante dos años para la pareja, aseguró que su intención no es buscar fama, sino “aclarar la narrativa” que se ha construido alrededor de Torrex. Según su testimonio, Toloza habría aprovechado el ingreso de Alexa al programa de televisión para contactar a modelos webcam y pactar encuentros en el sector de Mazurén, al norte de Bogotá.

“Se la pasa escribiéndoles a mujeres de la vida alegre, modelos webcam, poniéndoles citas en Mazurén, diciéndoles si pueden verse en persona, pidiendo packs y fotos”, afirmó la excolaboradora en el video difundido.

Para respaldar sus afirmaciones, la exempleada mostró ante la cámara supuestas capturas de pantalla de conversaciones que involucrarían al prometido de la concursante.

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La mujer enfatizó que la decisión de hablar en este momento responde al malestar que le produce ver cómo Toloza intenta posicionar a Alexa como la “villana” de la historia, especialmente tras el acercamiento de la creadora de contenido con el participante Tebi Bernal dentro del reality.

La postura de la familia “recocha”

Este escándalo coincide con las recientes declaraciones de los padres de la influencer, Alberto Sarmiento y Jennisabel Contreras. En una entrevista para el programa matutino Buen día, Colombia, los padres de Alexa mostraron una postura distante respecto a Toloza. Sarmiento fue enfático al señalar que el joven no forma parte de su círculo familiar cercano y que considera que su hija es “muy joven para casarse”.

Cabe recordar que, dentro de la dinámica de La casa de los famosos, Alexa Torrex ya había manifestado su intención de terminar la relación sentimental con Jhorman frente a las cámaras, alegando que la conexión se había fracturado.

Hasta el momento, Jhorman Toloza no ha emitido un comunicado oficial detallado para desmentir punto por punto las acusaciones de la exempleada, aunque en sus redes sociales ha mantenido una postura de distanciamiento tras los eventos ocurridos en el programa.