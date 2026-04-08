Fuerte decisión en ‘La casa de los famosos’ tras pelea entre Alejandro Estrada y Eidevin; hay sorpresas

En medio de una polémica dinámica en La casa de los famosos Colombia se desarrolló uno de los momentos más acalorados entre los participantes de la tercera temporada, pues Alejandro Estrada y Eidevin López se enfrentaron frente a las cámaras.

La situación fue tan grave que ‘El Jefe’ tuvo que intervenir en la situación con el fin de que las celebridades se calmaran y evitar así un problema mayor.

Tras un fuerte debate que se generó en redes sociales con respecto a la pelea, la producción dejó saber que los televidentes tendrán la importante tarea de tomar una decisión con respecto al futuro del actor y del creador de contenido.

Detrás de la discusión había una cadena de tensiones acumuladas que, con el paso de los días, se habían ido intensificando dentro de la convivencia. Todo estalló durante una actividad en la que los participantes debían decirse verdades de frente, un ejercicio que, lejos de aliviar el ambiente, terminó por generar emociones negativas.

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El momento más tenso llegó cuando la confrontación escaló a un plano físico. En medio del cruce de palabras, Eidevin se acercó más de lo debido y terminó tocando el rostro de Alejandro, un gesto que fue interpretado como una provocación directa.

Posteriormente, Estrada lo empujó, provocando que su compañero cayera al suelo frente a sus compañeros y los miles de televidentes que se conectan con la producción.

Como consecuencia, la producción tomó una decisión poco habitual pero contundente. Desde este 8 de abril y hasta el jueves 9 de abril a las 9:00 p. m., los televidentes podrán votar para definir qué sanción deberán enfrentar los implicados.

Las opciones son:

Expulsión para Alejandro Estrada y Eidevin López.

Expulsión para Alejandro Estrada.

Expulsión para Eidevin López.

Ingreso a la placa durante dos semanas con candado para Alejandro y Eidevin.

Este episodio marca un punto de quiebre en La casa de los famosos Colombia, dejando en evidencia que la convivencia extrema puede llevar a situaciones límite y refuerza que cualquier tipo de contacto físico tiene consecuencias y puede cambiar el rumbo del juego.