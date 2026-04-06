Situación en ‘La casa de los famosos 3′ se salió de control; anuncian medidas que darían giro tras la competencia

La casa de los famosos 3 avanza día tras días, despertando todo tipo de emociones en el público. Los equipos están conformados, y cada vez es más reñida la votación de los espectadores.

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En el reciente capítulo del pasado 5 de abril, el público pudo ver cómo las cosas se salieron de control y hubo un fuerte enfrentamiento entre dos participantes. Pese a que no hubo golpes, sí se detalló cómo el conflicto pasó a ofensas verbales.

Tebi Bernal y Juanda Caribe terminaron involucrados en un conflicto bastante fuerte, donde el excompetidor de Guerreros y el humorista se insultaron y ofendieron con palabras crudas. Los acercamientos estuvieron al límite, llevando a que sus compañeros los separaran.

Ante lo sucedido, teniendo en cuenta los posicionamientos de la noche del domingo, el equipo de Tebi Bernal tomó la palabra y envió un comunicado oficial, donde se anunciaban medidas que le darían un giro a las dinámicas tras la competencia.

“El equipo de Tebi rechaza las declaraciones emitidas por Juanda Caribe en las que pretende atribuirle responsabilidad por eventuales hechos fuera del reality. Dichas afirmaciones carecen de sustento en el marco del derecho civil y penal colombiano, donde la responsabilidad no puede derivarse de manifestaciones unilaterales sin hechos comprobables”, se lee.

La advertencia quedó proyectada en el texto, asegurando que se tomarían acciones legales en contra de Caribe por el tipo de comentarios que lanzaba en contra de Bernal. De igual manera, todo estaría velado bajo la protección de la imagen y bienestar del participante.

“Dejamos constancia que, en caso de persistir este tipo de conductas, nos reservamos el derecho de acudir a las instancias legales correspondientes para la protección de los derechos de nuestro representado, incluyendo las acciones contempladas en el jurídico colombiano”, dice el comunicado.

Por el momento se desconoce pronunciamiento del equipo del comediante, quien ya ha mencionado que recurrirá a esta instancia por conflictos con otros compañeros.