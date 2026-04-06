La convivencia en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia cada vez se vuelve más pesada entre los participantes, pues las diferencias están a tope y las emociones a flor de piel.

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El pasado domingo 5 de abril se vivió una nueva noche de eliminación, pero antes de conocer que Marylin Patiño debía abandonar la casa por segunda vez, Juanda Caribe y Tebi Bernal tuvieron un fuerte enfrentamiento luego de que terminara el famoso brunch de todos los domingos en el cual estaban todos los habitantes en riesgo de eliminación.

Al bajar de la terraza, Juanda Caribe soltó un comentario que encendió los ánimos de los dos y que dio pie a una pelea en la que casi se van a los golpes y se trataron de “bobo cagao” y “bobo hijuep...”.

En medio de la fuerte discusión, Tebi Bernal le afirmó que solamente brilla por tener plata y algo de fama, nada más.

“Lo único que tiene es fama y plata”, dijo Tebi.

Estas palabras del paisa provocaron la furia de Juan David, y esto hizo que le respondiera con palabras del mismo calibre.

“Tú no tienes nada, ni plata ni fama, careverga... Tengo familia, tengo mujer”, dijo.

Este cruce de palabras tomó un tinte de ofensa y Tebi Bernal lo dejó claro al irse en contra de Juanda Caribe y hablarle a pocos centímetros de su cara.

“Conmigo la vuelta no es así papito. A mí no me ofendas”, le dijo, y además le agregó que él no tenía miedo y que es calle.

En este momento se subieron tanto los ánimos que Alejandro Estrada tuvo que intervenir. Después de que hubo calma, el tema se retomó en el posicionamiento.

Durante este cara a cara Juanda Caribe habló de amenazas debido a lo que dijo Tebi de “Calle”.

“Pa’ que vayas adelantando la vuelta que me vas a hacer en la calle. ¿No que amenazando? Entonces, como te gusta hablar tanto, se va a sentir chévere parea que me tengas en tus oraciones desde hoy porque me estás amenazando en televisión y todo lo que me pase a mí, recae en una sola persona, que eres tú“, afirmó Juanda durante el posicionamiento.

Además, lo responsabilizó a él por si en algún momento a él le sucede algo.

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“Mis problemas no vienen de calle o de pandillas, vienen por denuncias que he hecho en el periodismo, en invasiones, con el tema de la extorsión... Entones ponme en tus oraciones, brother, porque si me pasa algo, te responsabilizo”, concluyó.

Equipo legal de Tebi Bernal respondió

A través de un comunicado publicado en la cuenta de Esteban Bernal, su equipo rechazó todo lo dicho por Juanda Caribe.

“El equipo de Tebi rechaza las declaraciones emitidas por Juanda Caribe en las que pretende atribuirle responsabilidad por eventuales hechos fuera del Reality. Dichas afirmaciones carecen de sustento en el Marco del derecho civil y penal colombiano, donde la responsabilidad no puede derivarse de manifestaciones unilaterales sin hechos comprobables”, se lee.

“Dejamos constancia que, en caso de persistir este tipo de conductas, nos reservamos el derecho de acudir a las instancias legales correspondientes para la protección de los derechos de nuestro representado, incluyendo las acciones contempladas en el jurídico colombiano”, dice el comunicado.