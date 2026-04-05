Este es el nuevo eliminado de ‘La casa de los famosos 3′; tuvo apoyo muy bajo y tomó decisión

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia continúa dando de qué hablar entre los televidentes, gracias a las constantes tensiones, estrategias y dinámicas que se viven dentro de la casa estudio. Con cada capítulo, el formato introduce cambios que mantienen el interés del público y reactivan la competencia.

Él es el famoso exesposo de Aura Cristina Geithner; tuvieron un hijo y hubo fuertes polémicas

En esta entrega, figuras provenientes de distintos ámbitos —como la actuación, las redes sociales, el deporte y la música— aceptaron el desafío de convivir en un mismo espacio, enfrentando pruebas mientras buscan avanzar hacia la final y quedarse con el premio mayor.

Este 5 de abril, todas las miradas se centraron en una nueva gala de eliminación. La votación estuvo muy reñida, generando incertidumbre tanto entre los seguidores del programa como entre los propios participantes.

En esta ocasión, los nominados fueron Marilyn Patiño, Mariana Zapata, Eidevin López, Juancho Arango, Alejandro Estrada y Tebi Bernal, quienes quedaron en riesgo de salir.

Tras un posicionamiento candente, donde Tebi Bernal y Juanda Caribe se confrontaron duro, los participantes fueron a la sala de eliminación y conocieron los nombres de aquellos que se salvaban de este lamentable destino.

El primero en entrar fue Tebi Bernal, con un porcentaje del 22.47%, pese a que no fue quien tuvo mayor votación. De segundo lugar fue Alejandro Estrada, que alcanzó un total de 33.53

Seguido, el tercero y cuarto fueron Mariana Zapata y Juancho Arango, que lograron salvarse con 14.32% y 5.14%%, respectivamente.

Carla Giraldo reveló el nombre del eliminado, mostrando que Marilyn Patiño fue eliminada de nuevo. La actriz recibió el menor apoyo, por lo que quedó otra vez fuera de la competencia.

Bajo sus decisiones, la celebridad optó por dejar nominado a Alejandro Estrada, afirmando que no estaba jugando correctamente.