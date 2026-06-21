¿Karina García está embarazada? Inesperada foto destapó la verdad

Karina García es actualmente una de las figuras más importantes de la industria del entretenimiento en Colombia, pues hace varios años se involucró en el mundo de la creación de contenido y saltó al estrellato al hacer parte de realities como La casa de los famosos 2 y La mansión de Luinny.

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Sin embargo, en las últimas semanas empezaron a circular rumores relacionados con un posible embarazo, pues la influencer paisa empezó a aparecer en varios titulares de prensa y publicaciones de páginas de chismes en donde aseguraban que estaría esperando un hijo junto al cantante de música urbana Kris R, quien es su novio hace varios meses.

Los rumores se intensificaron después de que Yina Calderón hiciera comentarios en su cuenta de Instagram sobre una excompañera que, supuestamente, estaba en estado de gestación.

Karina García, exparticipante de 'La casa de los famosos Colombia 2'. Foto: Instagram @karingarciaoficiall

Aunque inicialmente no reveló de quién hablaba, según muchos, habría que entender que se trataba de Karina García. A partir de ahí, cada publicación de la empresaria fue analizada por sus seguidores buscando una posible señal.

Uno de los momentos que más comentarios generó ocurrió durante el debut de la Selección Colombia, cuando la influenciadora apareció usando una camiseta oversize. Aunque no hizo ninguna referencia al tema, varias personas comenzaron a decir que podía estar intentando ocultar cambios físicos.

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También se volvió viral un momento en una transmisión en la que uno de sus hijos hizo un comentario que algunos usuarios interpretaron como una pista sobre un supuesto embarazo, especialmente porque se relacionó con que ella no podía consumir ciertas bebidas.

Pese a que el tema siguió creciendo durante varios días, Karina no respondió ni confirmó nada públicamente. Sin embargo, una publicación reciente terminó convirtiéndose en el detalle que cambió la conversación.

Durante unas vacaciones familiares, la creadora de contenido subió varias fotos en traje de baño, mostrando su figura completa. Esto hizo que muchas personas desmintieran la noticia.