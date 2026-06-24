Escocia vs. Brasil, hoy: canal y hora para ver el regreso de Neymar en el Mundial 2026

Neymar está de regreso para disputar el partido de Escocia vs. Brasil por la fecha 3 del grupo C en el Mundial 2026. Carlo Ancelotti, técnico de la verdeamarela, lo confirmó entre la lista de convocados para el compromiso de este miércoles 24 de junio a las 5:00 p. m. (hora de Colombia).

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“Puede jugar, está bien, entrenó muy bien. Estoy muy contento con él”, afirmó el técnico italiano, que señaló que el delantero “aporta experiencia, conocimiento del juego y ayuda a los jóvenes”.

El astro brasileño, de 34 años, podría ser una de las novedades de la canarinha en esta tercera fecha del Grupo C, en la que Ancelotti no podrá contar con el extremo Raphinha, quien sufre una lesión muscular en la pierna derecha.

Para el técnico italiano, Brasil deberá repetir la receta de la primera parte contra Haití, al que venció 3-0 en la segunda jornada. Hay que “tener intensidad con el balón, acierto, evitar errores y tener criterio con el balón”, señaló.

Desde el gol de David Narey en España-1982 hasta el partido inaugural de Francia-1998, los duelos mundialistas entre Brasil y Escocia se convirtieron en un clásico del torneo hacia finales del siglo pasado. Ahora, en el Mundial 2026, volverán a enfrentarse en un partido decisivo por la fase de grupos.

Este será el quinto enfrentamiento entre ambas selecciones en el escenario más importante, lo que lo convierte en uno de los duelos más repetidos en la historia de la Copa del Mundo.

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No es el más repetido en términos absolutos, ya que Brasil se ha enfrentado a Suecia siete veces, incluidas la final de 1958 y las semifinales de 1994. También ha habido siete encuentros entre Argentina y Alemania, tres de los cuales fueron finales.

Pero la seleção y los escoceses se enfrentaron cuatro veces en Copas del Mundo entre 1974 y 1998, siempre en la fase de grupos. Después de todo, Escocia nunca ha superado la primera ronda.

“Brasil tiene una historia increíble y, obviamente, queremos romper esa racha el miércoles”, dijo el defensa Jack Hendry, que comparte apellido con Colin Hendry, capitán de Escocia en aquel partido de Francia-98.

Escocia espera hacer historia al clasificarse por primera vez para la fase eliminatoria tras comenzar su campaña con una victoria por 1-0 sobre Haití en Boston.

Si hay un rival contra el que jugar para llegar a la siguiente ronda, queremos hacerlo contra este tipo de equipos, así que va a ser un gran espectáculo", agregó Hendry.

Canal y hora para ver Escocia vs. Brasil

Mundial 2026 - Fecha 3 (Grupo C)

Lugar : Hard Rock Stadium, Miami

: Hard Rock Stadium, Miami Hora : 5:00 p. m. (COL)

: 5:00 p. m. (COL) Canal: Directv, Disney +, Caracol TV y Canal RCN.

*Con información de la AFP.