Mundial 2026: fecha 3, definitiva, implicará partidos simultáneos; esta es la razón

Siguen las acciones del Mundial 2026 en Norteamérica. Este mismo miércoles empieza la fecha 3, que corresponde a la última de la fase de grupos donde quedarán definidos los clasificados a dieciseisavos de final.
Para dicha jornada, la FIFA ha hecho un cambio certero a la programación.
Hasta ahora, los partidos se desarrollaban en diferentes horarios para la visualización de los espectadores alrededor del mundo. Ya no, será una jornada en la que se juegue en simultaneo en dos turnos.
¿El motivo? Buscar preservar el juego limpio, evitar ventajas deportivas y posibles arreglos de resultados en la definición de los respectivos grupos.
Esta no es una de las nuevas reglas del Mundial 2026, sino algo implantado por la organización del certamen desde 1982. Durante dicha edición hubo una escenario que generó suspicacias llamado “Pacto de Gijón”.
En dicha ocasión, lo que Alemania Occidental y Austria jugaron conociendo el resultado previo de otro rival y un 1-0 clasificó a ambos, dejando fuera a Argelia.
Sabiendo de este cambio que ya es habitual para la última fecha de los mundiales en su fase de grupos así está la programación de la fecha 3 del Mundial 2026:
Miércoles 24 de junio
Suiza vs. Canadá — Grupo B — 2:00 p. m. — DSPORTS
Bosnia y Herzegovina vs. Catar — Grupo B — 2:00 p. m. — DSPORTS
Escocia vs. Brasil — Grupo C — 5:00 p. m. — DSPORTS, Caracol, RCN y Disney+
Marruecos vs. Haití — Grupo C — 5:00 p. m. — DSPORTS
Chequia vs. México — Grupo A — 8:00 p. m. — DSPORTS y Win Sports
Sudáfrica vs. Corea del Sur — Grupo A — 8:00 p. m. — DSPORTS
Jueves 25 de junio
Ecuador vs. Alemania — Grupo E — 3:00 p. m. — DSPORTS, Caracol, RCN y Disney+
Curazao vs. Costa de Marfil — Grupo E — 3:00 p. m. — DSPORTS
Túnez vs. Países Bajos — Grupo F — 6:00 p. m. — DSPORTS y Win Sports
Japón vs. Suecia — Grupo F — 6:00 p. m. — DSPORTS
Turquía vs. Estados Unidos — Grupo D — 9:00 p. m. — DSPORTS
Paraguay vs. Australia — Grupo D — 9:00 p. m. — DSPORTS
Viernes 26 de junio
Noruega vs. Francia — Grupo I — 2:00 p. m. — DSPORTS y Win Sports
Senegal vs. Irak — Grupo I — 2:00 p. m. — DSPORTS
Uruguay vs. España — Grupo H — 7:00 p. m. — DSPORTS, Caracol, RCN y Disney+
Cabo Verde vs. Arabia Saudita — Grupo H — 7:00 p. m. — DSPORTS
Nueva Zelanda vs. Bélgica — Grupo G — 10:00 p. m. — DSPORTS
Egipto vs. Irán — Grupo G — 10:00 p. m. — DSPORTS
Sábado 27 de junio
Panamá vs. Inglaterra — Grupo L — 4:00 p. m. — DSPORTS
Croacia vs. Ghana — Grupo L — 4:00 p. m. — DSPORTS
Colombia vs. Portugal — Grupo K — 6:30 p. m. — DSPORTS, Caracol, RCN y Disney+
RD Congo vs. Uzbekistán — Grupo K — 6:30 p. m. — DSPORTS
Argelia vs. Austria — Grupo J — 9:00 p. m. — DSPORTS
Jordania vs. Argentina — Grupo J — 9:00 p. m. — DSPORTS, Win Sports y Disney+