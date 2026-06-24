Deportes

Mundial 2026: fecha 3, definitiva, implicará partidos simultáneos; esta es la razón

Dicha medida fue tomada por FIFA en busca de preservar el juego limpio, evitar ventajas deportivas y posibles arreglos de resultados.

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Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

24 de junio de 2026 a las 10:08 a. m.
Luis Díaz con la Selección Colombia se alista para la fecha 3 de la fase de grupos en el Mundial 2026
Luis Díaz con la Selección Colombia se alista para la fecha 3 de la fase de grupos en el Mundial 2026 Foto: Getty Images (Diseño Semana)

Siguen las acciones del Mundial 2026 en Norteamérica. Este mismo miércoles empieza la fecha 3, que corresponde a la última de la fase de grupos donde quedarán definidos los clasificados a dieciseisavos de final.

Para dicha jornada, la FIFA ha hecho un cambio certero a la programación.

Hasta ahora, los partidos se desarrollaban en diferentes horarios para la visualización de los espectadores alrededor del mundo. Ya no, será una jornada en la que se juegue en simultaneo en dos turnos.

¿El motivo? Buscar preservar el juego limpio, evitar ventajas deportivas y posibles arreglos de resultados en la definición de los respectivos grupos.

Esta no es una de las nuevas reglas del Mundial 2026, sino algo implantado por la organización del certamen desde 1982. Durante dicha edición hubo una escenario que generó suspicacias llamado “Pacto de Gijón”.

Colombia's James Rodriguez reacts during the World Cup Group K soccer match between Colombia and Congo in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Ricardo Mazalan)
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En dicha ocasión, lo que Alemania Occidental y Austria jugaron conociendo el resultado previo de otro rival y un 1-0 clasificó a ambos, dejando fuera a Argelia.

Sabiendo de este cambio que ya es habitual para la última fecha de los mundiales en su fase de grupos así está la programación de la fecha 3 del Mundial 2026:

Miércoles 24 de junio

Suiza vs. Canadá — Grupo B — 2:00 p. m. — DSPORTS

Bosnia y Herzegovina vs. Catar — Grupo B — 2:00 p. m. — DSPORTS

Escocia vs. Brasil — Grupo C — 5:00 p. m. — DSPORTS, Caracol, RCN y Disney+

Marruecos vs. Haití — Grupo C — 5:00 p. m. — DSPORTS

Chequia vs. México — Grupo A — 8:00 p. m. — DSPORTS y Win Sports

Sudáfrica vs. Corea del Sur — Grupo A — 8:00 p. m. — DSPORTS

Celebración de Corea del Sur tras el triunfo sobre República Checa.
Corea del Sur es segunda y busca en la fecha 3 su clasificación a la siguiente ronda. Foto: Getty Images

Jueves 25 de junio

Ecuador vs. Alemania — Grupo E — 3:00 p. m. — DSPORTS, Caracol, RCN y Disney+

Curazao vs. Costa de Marfil — Grupo E — 3:00 p. m. — DSPORTS

Túnez vs. Países Bajos — Grupo F — 6:00 p. m. — DSPORTS y Win Sports

Japón vs. Suecia — Grupo F — 6:00 p. m. — DSPORTS

Turquía vs. Estados Unidos — Grupo D — 9:00 p. m. — DSPORTS

Paraguay vs. Australia — Grupo D — 9:00 p. m. — DSPORTS

Colombia's Daniel Munoz (2) celebrates with his teammates Davinson Sanchez (23) and Luis Diaz (7) after scoring his side's opening goal during the World Cup Group K soccer match between Colombia and Congo in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Fernando Llano)
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Viernes 26 de junio

Noruega vs. Francia — Grupo I — 2:00 p. m. — DSPORTS y Win Sports

Senegal vs. Irak — Grupo I — 2:00 p. m. — DSPORTS

Uruguay vs. España — Grupo H — 7:00 p. m. — DSPORTS, Caracol, RCN y Disney+

Cabo Verde vs. Arabia Saudita — Grupo H — 7:00 p. m. — DSPORTS

Nueva Zelanda vs. Bélgica — Grupo G — 10:00 p. m. — DSPORTS

Egipto vs. Irán — Grupo G — 10:00 p. m. — DSPORTS

Colombia players celebrate after the World Cup Group K soccer match between Colombia and Congo in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Silvia Izquierdo)
La Selección Colombia, ya clasificada, jugará la fecha 3 del Mundial 2026 vs. Portugal. Foto: AP Photo/Silvia Izquierdo

Sábado 27 de junio

Panamá vs. Inglaterra — Grupo L — 4:00 p. m. — DSPORTS

Croacia vs. Ghana — Grupo L — 4:00 p. m. — DSPORTS

Colombia vs. Portugal — Grupo K — 6:30 p. m. — DSPORTS, Caracol, RCN y Disney+

RD Congo vs. Uzbekistán — Grupo K — 6:30 p. m. — DSPORTS

Argelia vs. Austria — Grupo J — 9:00 p. m. — DSPORTS

Jordania vs. Argentina — Grupo J — 9:00 p. m. — DSPORTS, Win Sports y Disney+