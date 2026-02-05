Johanna Fadul se pronunció por primera vez tras su expulsión de ‘La casa de los famosos 3′: “Me saca como un perro”

Johanna Fadul se ubicó como una de las participantes de La casa de los famosos 3 más comentadas de la temporada, debido a la actitud y estrategia con la que llegó. Su paso por la competencia la enmarcaba como una de las posibles favoritas, basándose en carácter y jugadas.

Sin embargo, durante uno de los posicionamientos, la artista cometió un grave error, refiriéndose al color de piel de su compañero, Campanita. Estas palabras no pasaron desapercibidas entre miles de televidentes, quienes se alborotaron y pidieron que fuera expulsada por un evidente caso de racismo.

El Jefe tomó medidas y le pidió que abandonara su casa, permitiéndole despedirse de sus compañeros. La actriz se mostró afectada por lo sucedido, pero había guardado silencio, sin dar entrevistas o pronunciamientos públicos.

Johanna Fadul tomó radical decisión tras ser expulsada de ‘La casa de los famosos 3′ por comentario racista

No obstante, recientemente, Johanna Fadul reapareció en redes sociales y realizó un live en TikTok, donde comentó acerca de esta experiencia. La celebridad rompió el silencio y expuso su visión de las cosas, soltando palabras que llamaron la atención.

De acuerdo con lo que quedó registrado, la artista aseguró que no regresaría a La casa de los famosos de ninguna manera, pues la forma en la que la sacaron había sido contundente. Allí explicó que la decisión del Jefe debía mantenerse, ya que no sería algo puntual.

“La verdad, yo no creo que regrese a la casa por la manera en la que me sacaron. Además, porque sería, yo creo, para El Jefe invalidarse a él mismo, sería una persona blandita... donde me saca como a un perro y que después me vuelva a meter, no creo. Yo sinceramente no creo que vuelva”, comentó.

No obstante, dejó la puerta abierta a las posibilidades y apuntó que todo podría darse con las reglas del juego. “No lo creo. Igual, sorpresas nos da la vida; cada temporada tiene cosas nuevas, cosas diferentes, no lo sabemos. Pero yo consideraría que no vuelvo”, dijo.

De igual manera, en la transmisión que hizo, Johanna Fadul aseguró que salió en shock, pues nunca pensó que la fueran a expulsar. La actriz se sintió humillada y afirmó que todo se pasmó en su interior, congelándose ante las emociones que la inundaban.

“No sé qué me dijeron, es mi primer contacto con redes sociales. No he visto, no sé qué está pasando afuera. El canal me está cuidando, me quitaron hasta la televisión y el celular no me lo han entregado. No puedo tener contacto con el exterior”, señaló.

“No sé cómo está en el tema del hate (odio); estaré dos días más en el hotel. Me tienen muy limitada”, agregó.