Johanna Fadul fue expulsada de ‘La casa de los famosos 3’: comentario racista la dejó por fuera

En la noche del 2 de febrero, y tras varias horas de polémica en redes sociales por un comentario racista de Johanna Fadul, en el más reciente episodio de La casa de los famosos Colombia, ‘El Jefe’ del programa tomó la decisión de expulsar a la actriz de la competencia.

Después de analizar la situación, se llegó a la conclusión que la actriz de Sin senos sí hay paraíso, Operación Pacífico y Reina de corazones no podría continuar dentro de la competencia, pues con sus palabras incumplió el reglamento al faltar al respeto a uno de sus compañeros del set.

“Famosos, en las últimas horas, la convivencia en la casa se ha visto interrumpida por un incidente lamentable. En mi casa tenemos un compromiso innegociable con la diversidad, no permitiré que mi casa se convierta en un espacio en el que la discriminación tenga voz. Tras analizar los hechos, he decidido aplicar la sanción máxima. Johanna, a partir de este momento quedas expulsada de La casa de los famosos", mencionó a través de los micrófonos.

Luego de explicar los motivos de la decisión, se le indicó a Johanna que debía abandonar el reality de manera inmediata, pues solo contaba con algunos minutos para despedirse de los demás famosos.

“Abandona mi casa, tus compañeros te harán la maleta y luego te la harán llegar. Queremos dejar claro que La casa de los famosos es un reflejo de nuestra sociedad, pero también es un espacio que debe dar ejemplo de límites y respeto humano. Johanna, por favor, abandona la casa. Despídete de tus compañeros”.

En medio de lágrimas, la artista se despidió de sus compañeros y se vio obligada a salir del set de manera inmediata.

Estas fueron las palabras de Johanna Fadul a Campanita

Durante el posicionamiento, una de las dinámicas más tensas del programa en la que los participantes deben pararse frente al compañero que consideran que debería abandonar la competencia, la también modelo tomó la palabra y expresó lo siguiente:

“Me posiciono ante ti y quiero que te vayas de la casa porque definitivamente tanto tu alma como tu mente están igual de oscuras que tu color de piel, y tu juego tan podrido como el Dinametaboom, del cual haces parte tú y todas las personas que están contigo. Por eso, quiero que te vayas de la casa, porque me parece que estás jugando de una manera muy tramposa, deshonesta, y eso no es lo que queremos aquí”.

Esto fue rechazado por sus compañeros, televidentes y usuarios de redes sociales, quienes habían solicitado un castigo para Johanna.