Gente

“Pobrecita”: Sofía Jaramillo opinó en SEMANA sobre la polémica de Johanna Fadul por racismo en ‘La casa de los famosos’

La más reciente eliminada del ‘reality’ del Canal RCN rompió el silencio sobre la complicada situación.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

3 de febrero de 2026, 1:11 a. m.
Sofía Jaramillo - Johanna Fadul
Sofía Jaramillo - Johanna Fadul Foto: Semana - Canal RCN 'La casa de los famosos'

En el más reciente capítulo de La casa de los famosos Colombia 3 se vivió uno de los posicionamientos más polémicos de todas las temporadas del programa del Canal RCN, pues la actriz Johanna Fadul dirigió fuertes palabras a su compañero Campanita, lo que generó molestias tanto entre sus compañeros como entre los miles de televidentes que siguen la producción.

Esto ocasionó que la actriz se convirtiera en tendencia en las redes sociales y recibiera una gran cantidad de críticas de quienes la tacharon de racista.

Ola de indignación contra Johanna Fadul por ataque a 'Campanita'
Ola de indignación contra Johanna Fadul por ataque a 'Campanita' Foto: x

¿Qué fue lo que Johanna Fadul le dijo a Campanita?

En medio del posicionamiento, una dinámica en la que los famosos deben enfrentar al compañero que desean que sea eliminado, la también modelo dijo:

“Me posiciono ante ti y quiero que te vayas de la casa porque definitivamente tanto tu alma como tu mente están igual de oscuras que tu color de piel, y tu juego tan podrido como el Dinametaboom, del cual haces parte tú y todas las personas que están contigo. Por eso, quiero que te vayas de la casa, porque me parece que estás jugando de una manera muy tramposa, deshonesta, y eso no es lo que queremos aquí”.

Gente

Johanna Fadul fue expulsada de ‘La casa de los famosos 3’: comentario racista la dejó por fuera

Gente

“El racismo es un delito”: piden expulsión inmediata de Johanna Fadul de ‘La Casa de los Famosos’ por ataques discriminatorios

Gente

Estos números lo harían ganar millonarios premios en la lotería el 3 de febrero, según Walter Mercado

Gente

De Colombia para el mundo: Christian González, el joven que conquista la NFL y busca hacer historia en el Super Bowl

Gente

Marbelle se sometió a nuevo retoque estético y mostró cambio que tuvo en su rostro: “Les comparto un poquito”

Gente

Este es el amuleto que usó Bad Bunny, Taylor Swift y Beyoncé para ganar el premio más codiciado de la música

Gente

Johanna Fadul rompió en llanto frente a las cámaras de ‘La casa de los famosos’: “No soy racista”

Gente

Hermana de Angélica Jaramillo aclaró si la dejó sola durante su rehabilitación por consumo de drogas

Gente

Hermana de Angélica Jaramillo reveló detalles de su encuentro en Navidad

Gente

Ellas son las hermanas de Angélica Jaramillo; una estuvo en varios realities y otra fue esposa de un famoso futbolista

Johanna Fadul rompió en llanto frente a las cámaras de ‘La casa de los famosos’: “No soy racista”

Sus palabras generaron una ola de reacciones en las redes sociales y muchos televidentes solicitaron que la mujer fuera expulsada del programa, por lo que se está a la espera de la decisión de ‘El Jefe’.

Sofía Jaramillo, tercera eliminada de ‘La casa de los famosos’, opinó sobre las palabras de Johanna Fadul

En entrevista con SEMANA, la más reciente famosa en abandonar el programa por decisión del público opinó al respecto y compartió su punto de vista sobre lo sucedido.

“Fue un posicionamiento mal formulado. Yo no lo siento desde la maldad o que ella haya habaldo desde la maldad. Se equivocó. Viene de una funada grandísima, con un tema súper complicado que es reciente y le pasa algo semajante, con temas que sensibilizan y tocan tantos corazones y suceptibilidades”, mencionó.

Johanna Fadul incumplió regla en ‘La casa de los famosos’ y recibió fuerte sanción; su esposo opinó

Por otro lado, se mostró empática ante la situación de la artista, pese a la polémica en la que está envuelta, pues hace pocos meses recibió varias críticas luego de aceptar viajar a Israel en uno de los momentos más intensos del genocidio contra el territorio de Gaza.

“Yo digo, pobrecita Joha, tiene que bañarse como con ruda porque cero y van dos. Me no siento que sea algo malintencionado, siento que formuló mal su posicionamiento y le salió muy mal”.

Más de Gente

La actriz recibió inesperada sanción en 'La casa de los famosos Colombia 3'.

Johanna Fadul fue expulsada de ‘La casa de los famosos 3’: comentario racista la dejó por fuera

La más reciente eliminada de 'La casa de los famosos' opinó sobre la polémica con Johanna Fadul.

“Pobrecita”: Sofía Jaramillo opinó en SEMANA sobre la polémica de Johanna Fadul por racismo en ‘La casa de los famosos’

Ola de indignación contra Johanna Fadul por ataque a 'Campanita'

“El racismo es un delito”: piden expulsión inmediata de Johanna Fadul de ‘La Casa de los Famosos’ por ataques discriminatorios

Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería.

Estos números lo harían ganar millonarios premios en la lotería el 3 de febrero, según Walter Mercado

el orgullo colombiano que busca hacer historia en el Super Bowl 2026.

De Colombia para el mundo: Christian González, el joven que conquista la NFL y busca hacer historia en el Super Bowl

La cantante pone a debatir a sus seguidores. Foto: Instagram @marbelle.oficial.

Marbelle se sometió a nuevo retoque estético y mostró cambio que tuvo en su rostro: “Les comparto un poquito”

El "amuleto" de alta costura que une a los ganadores del Álbum del Año en los Grammy.

Este es el amuleto que usó Bad Bunny, Taylor Swift y Beyoncé para ganar el premio más codiciado de la música

La reconocida actriz pidió perdón frente a las cámaras tras darle duras palabras a su compañero.

Johanna Fadul rompió en llanto frente a las cámaras de ‘La casa de los famosos’: “No soy racista”

El artista celebró el Grammy de Karol G en sus redes sociales.

Destapan los posibles motivos de la ruptura de Karol G y Feid, se reveló detalle de la relación

UN SIMPLE ACCIDENT ©JafarPanahiProductionsLesFilmsPelleas

Arrestan en Irán al coguionista de ‘Fue solo un accidente’, famosa película nominada al Óscar

Noticias Destacadas