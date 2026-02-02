“Pobrecita”: Sofía Jaramillo opinó en SEMANA sobre la polémica de Johanna Fadul por racismo en ‘La casa de los famosos’

En el más reciente capítulo de La casa de los famosos Colombia 3 se vivió uno de los posicionamientos más polémicos de todas las temporadas del programa del Canal RCN, pues la actriz Johanna Fadul dirigió fuertes palabras a su compañero Campanita, lo que generó molestias tanto entre sus compañeros como entre los miles de televidentes que siguen la producción.

Esto ocasionó que la actriz se convirtiera en tendencia en las redes sociales y recibiera una gran cantidad de críticas de quienes la tacharon de racista.

Ola de indignación contra Johanna Fadul por ataque a 'Campanita' Foto: x

¿Qué fue lo que Johanna Fadul le dijo a Campanita?

En medio del posicionamiento, una dinámica en la que los famosos deben enfrentar al compañero que desean que sea eliminado, la también modelo dijo:

“Me posiciono ante ti y quiero que te vayas de la casa porque definitivamente tanto tu alma como tu mente están igual de oscuras que tu color de piel, y tu juego tan podrido como el Dinametaboom, del cual haces parte tú y todas las personas que están contigo. Por eso, quiero que te vayas de la casa, porque me parece que estás jugando de una manera muy tramposa, deshonesta, y eso no es lo que queremos aquí”.

Johanna Fadul rompió en llanto frente a las cámaras de ‘La casa de los famosos’: “No soy racista”

Sus palabras generaron una ola de reacciones en las redes sociales y muchos televidentes solicitaron que la mujer fuera expulsada del programa, por lo que se está a la espera de la decisión de ‘El Jefe’.

Sofía Jaramillo, tercera eliminada de ‘La casa de los famosos’, opinó sobre las palabras de Johanna Fadul

En entrevista con SEMANA, la más reciente famosa en abandonar el programa por decisión del público opinó al respecto y compartió su punto de vista sobre lo sucedido.

“Fue un posicionamiento mal formulado. Yo no lo siento desde la maldad o que ella haya habaldo desde la maldad. Se equivocó. Viene de una funada grandísima, con un tema súper complicado que es reciente y le pasa algo semajante, con temas que sensibilizan y tocan tantos corazones y suceptibilidades”, mencionó.

Johanna Fadul incumplió regla en ‘La casa de los famosos’ y recibió fuerte sanción; su esposo opinó

Por otro lado, se mostró empática ante la situación de la artista, pese a la polémica en la que está envuelta, pues hace pocos meses recibió varias críticas luego de aceptar viajar a Israel en uno de los momentos más intensos del genocidio contra el territorio de Gaza.

“Yo digo, pobrecita Joha, tiene que bañarse como con ruda porque cero y van dos. Me no siento que sea algo malintencionado, siento que formuló mal su posicionamiento y le salió muy mal”.