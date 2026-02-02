Esposo de Johanna Fadul admitió sentirse “afectado” por comentario racista de la actriz; lanzó responsabilidad a Valentino

La más reciente gala de eliminación en La casa de los famosos, que se dio en la noche del domingo primero de febrero, dejó algo más que la salida de Sofía Jaramillo.

Johanna Fadul tomó decisión tras ofensivo comentario contra Campanita en ‘La casa de los famosos 3′; detalle quedó en evidencia

Antes de que se revelara quién abandonaría la competencia, se llevó a cabo el posicionamiento que causó una fuerte polémica dentro y fuera de la casa.

Johanna Fadul se ubicó frente a Campanita y en la cara le lanzó un comentario que no fue interpretado como una justificación válida de su decisión, sino como un ataque racista contra el habitante de la casa.

“Me posiciono ante ti y quiero que te vayas de la casa porque definitivamente tanto tu alma como tu mente están igual de oscuras que tu color de piel, y tu juego tan podrido como el Dinametaboom, del cual haces parte tú y todas las personas que están contigo. Por eso quiero que te vayas de la casa, porque me parece que estás jugando de una manera muy tramposa, deshonesta, y eso no es lo que queremos aquí en la casa”, dijo Johanna a Campanita.

Las palabras de la actriz causaron una gran incomodidad entre varios de sus compañeros, con reacciones especialmente de Maiker Smith y Valentino Lázaro.

Juanse Quintero, esposo de Johanna Fadul, se pronunció por comentario racista

A la controversia también se sumó la respuesta de su esposo, Juanse Quintero, quien salió en su defensa a través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram.

En primer lugar, manifestó que lo dicho por su esposa lo tenía muy afectado.

“Me siento muy afectado por la expresión que utilizó mi esposa, y no por el peso y el valor aparente. Es decir, hay una apariencia y lo que es la verdad y la realidad […] Somos una cultura afro, nosotros tenemos amigos afro y son personas que están clavadas en nuestro corazón, son personas que amamos, son personas muy valiosas en nuestra vida, de las cuales yo he aprendido mucho de muchas formas”, dijo inicialmente.

Una de las preocupaciones más grandes de Juanse es que tiene conocimiento de que este tipo de situaciones provoca “una ola de comentarios de odio”, dijo.

Con ánimos de defender a su esposa, afirmó que Johanna no es racista y que lo que pasó solo se debió a que no supo manejar bien las palabras.

“Ella no tiene en su corazón el racismo, ella no lo tiene, y yo debo decir que en estos 12 años que llevamos juntos, hay un aprendizaje que yo he intentado inculcarle mucho a Joha y es que somos dueños de nuestro silencio y esclavos de nuestras palabras; eso es algo que ella sigue aprendiendo”, añadió.

Además, mencionó que su esposa “no está acostumbrada en su vida real a tener un tema confrontativo de esta clase”.

Por último, Juanse afirmó que, en su percepción, cree que la cercanía de Johanna con Valentino Lázaro la está perjudicando, pues está tratando de adaptar un tipo de personalidad y de reacción que no es propio de ella.

“Es posible que su relación con Valentino sea perjudicial, porque Valentino tiene ese don innato de poder descrear, acabar con alguien de una manera que parece muy elocuente y muy inteligente; esos son dones, ese le pertenece a él y ese no lo tiene ella […] Ella no tiene el sentimiento de racismo en contra de nuestra familia afro”, concluyó.