Johanna Fadul tomó decisión tras ofensivo comentario contra Campanita en ‘La casa de los famosos 3′; detalle quedó en evidencia

La tercera temporada de La casa de los famosos sigue avanzando y, con cada emisión, los participantes continúan protagonizando momentos que dan de qué hablar. En especial, los capítulos emitidos los miércoles y domingos suelen generar mayor expectativa, pues corresponden a las jornadas de nominación y eliminación, instantes clave dentro del reality.

Durante la noche del domingo 1 de febrero, los concursantes enfrentaron una nueva gala de eliminación. Sin embargo, antes de que se revelara el nombre del participante que debía abandonar la competencia, se presentó una situación que desató polémica: un fuerte posicionamiento de la actriz Johanna Fadul dirigido hacia Campanita, episodio que no pasó desapercibido para los televidentes y rápidamente generó reacciones.

La actriz pasó al frente y se ubicó junto a su compañero, afirmando que había un juego malintencionado con varios compañeros. El famoso no ocultó su sorpresa al escuchar esto, precisamente por las constantes luchas en contra del racismo.

“Me posiciono ante ti y quiero que te vayas de la casa porque definitivamente tanto tu alma como tu mente están igual de oscuras que tu color de piel, y tu juego tan podrido como el Dinametaboom, del cual haces parte tú y todas las personas que están contigo, por eso quiero que te vayas de la casa, porque me parece que estás jugando de una manera muy tramposa, deshonesta, y eso no es lo que queremos aquí”, dijo Johanna, detonando reacciones en sus compañeros.

No obstante, una vez Maiker y Valentino lanzaron comentarios acerca de esto, la artista decidió irse al cuarto a llorar, hundiéndose en la culpa de lo que sucedió. Muchos televidentes reaccionaron y alegaron que debía salir, pues no estaba bien normalizar esta clase de actos.

Tras lo sucedido, Johanna Fadul tomó una decisión contundente, ya que le pidió a Campanita que hablaran en el cuarto. La celebridad se disculpó con el bailarín, asegurando que jamás fue su intención ofenderlo por el color de su piel.

“Te felicito por estar de nuevo acá adentro. Lo que más me duele es que jamás quise ofenderte, jamás quise meterme con tu color de piel. Al contrario, creo que te he dicho muchas veces que me pareces un negro hermoso y espectacular”, dijo al inicio.

La famosa fue puntual en que su posicionamiento no estaba enfocado en un acto racista, ya que jamás ofendería a nadie por esto. Allí aclaró que se dejó llevar por la presión de los posicionamientos, dado que a la gente le gustaban rudos.

“Simplemente quise hablar de lo que no estoy de acuerdo con lo que ocurrió afuera; me dejé llevar por el hecho de que los posicionamientos tienen que ser rudos y duros. Pero te lo juro, con el corazón roto, te digo que jamás en la vida quise herirte, ofenderte… Caí en cuenta cuando Maiker se paró”, afirmó.

“Necesito hablar con la casa porque sé que se me van a venir esta semana, pero principalmente a ti. Me siento como el cu%$. Jamás en la vida sería capaz de ofender a alguien por el color de piel, no soy así”, agregó.

Tras esto, Fadul mostró que esta decisión iba conectada con el hecho de haber agredido a su compañero, pese a que no había un trasfondo complejo. Muchos señalaron a Valentino como causante de esta reacción.