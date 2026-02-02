Gente

Johanna Fadul lanzó comentario ofensivo y racista a ‘Campanita’; en redes exigen su expulsión: “Oscuras como tu color”

Los seguidores del programa y otros participantes también se mostraron molestos por el comentario.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

2 de febrero de 2026, 2:27 p. m.
La casa de los famosos en su tercera temporada continúa su competencia y los participantes se encargan de dar de qué hablar con cada capítulo, sobre todo los de los miércoles y domingo, ya que son días de nominación y eliminación.

En la noche del pasado domingo primero de febrero, los famosos vivieron una nueva noche de eliminación, y fue previo a conocer quién era la persona que abandonaba el programa, que ocurrió un posicionamiento polémico a cargo de la actriz Johanna Fadul hacia Campanita.

En el momento de ubicarse frente a él, la famosa actriz lanzó un comentario que, lejos de ser un argumento razonable por el que ella quería que él se fuera de la casa, se entendió como un ataque racista en contra del participante.

“Me posiciono ante ti y quiero que te vayas de la casa porque definitivamente tanto tu alma como tu mente están igual de oscuras que tu color de piel, y tu juego tan podrido como el Dinametaboom, del cual haces parte tú y todas las personas que están contigo. Por eso quiero que te vayas de la casa, porque me parece que estás jugando de una manera muy tramposa, deshonesta, y eso no es lo que queremos aquí en la casa”, dijo Johanna a Campanita.

Estas palabras causaron molestias en sus compañeros, en especial en dos en especial: Maiker Smith y Valentino Lázaro.

En el momento en que Maiker hizo su posicionamiento, tomó un momento para alzar su voz en contra del comentario racista de Johanna: “Dejar en claro que la mente y el alma no tienen nada que ver con el color de piel de nadie y un color de piel oscuro no te hace malo, ni tiene relación con la maldad”, dijo, y recibió los aplausos de sus compañeros.

Por el lado de Valentino fue similar, aunque se le posicionó también a Campanita, le pidió disculpas por el comentario que recibió y le aclaró que su posicionamiento no tenía nada que ver con eso.

“Bueno, primero quiero pedirte disculpas por el comentario racista que acabas de recibir, no lo esperaba, eso no te define como persona y vales lo mismo que todo el mundo, el color no tiene nada que ver”, afirmó.

Reacción en redes sociales al comentario racista de Johanna Fadul

Las diferentes plataformas fueron escenario para que los internautas dejaran cientos de críticas en contra de la actriz por el comentario fuera de lugar orientado al color de piel de Campanita.

“Es una atrevida”; “Campanita dando clase de humildad y educación. Estamos contigo, amor, esa mujer sale porque sale”; “La Fadul no sale de una para meterse en otra”; “Sanción para Johanna”; “Exigimos su expulsión ya”; “Uy, no, muy mal eso de Johanna, se sacó solita”; “Johanna Fadul, Campanita te perdona, pero Colombia no”, fueron algunos de los comentarios.

