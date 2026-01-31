Gente

Los primeros besos que sacuden ‘La casa de los famosos 3’ y encienden las redes sociales; las imágenes han causado revuelo

En esta ocasión fueron las mujeres quienes se convirtieron en el centro de atención en medio de una reciente dinámica.

Redacción Gente
1 de febrero de 2026, 12:32 a. m.
Actuaciones en 'La casa de los famosos 3'
Actuaciones en 'La casa de los famosos 3' Foto: Instagram @canalrcn

Antes de vivir una nueva jornada de eliminación, algunas participantes de La casa de los famosos Colombia 2026 dejaron en shock a los espectadores tras protagonizar los primeros besos del reality en su tercera edición.

Las escenas, que rápidamente encendieron las redes sociales, se presentaron en medio de una reciente dinámica en la que todos los famosos debían reunirse en un mismo espacio para, posteriormente, llevar a cabo la actividad y demostrar su talento en el mundo de la actuación.

Aunque es claro que el reality no o evalúa las habilidades de los participantes como actrices o actores, sí fomenta este tipo de dinámicas con el objetivo de entretener a la audiencia y estimular la interacción entre ellos a través de situaciones inesperadas, como la ocurrida en las últimas horas.

¿Quiénes se besaron?

En esta ocasión, las actrices Marilyn Patiño y Johanna Fadul fueron quienes se convirtieron en el centro de atención en La casa de los famosos, luego de interpretar un par de escenas como si estuvieran en un set de grabación.

Durante la dinámica, ambas lograron dejar ‘boquiabiertos’ a sus compañeros, pues en medio de la actuación y luego de una discusión por una infidelidad, la escena culminó con un beso inesperado.

Marilyn y Johanna no fueron las únicas

Además de Marilyn Patiño y Johanna Fadul, otras participantes que se robaron las miradas en La casa de los famosos con un particular beso fueron Sara Uribe y Manuela Gómez, quienes interpretaron otra escena junto a Tebi. Sin embargo, fueron las dos exparticipantes de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ quienes se besaron mientras todos sus compañeros dejaban en evidencia su asombro.

El video de estos besos fue publicado en las redes sociales del Canal RCN, donde varios usuarios han reaccionado aplaudiendo el talento de las participantes.

“Marilyn se queda en la casa ❤️ ella da contenido siempre”; “Marily 👏👏👏 tremenda actriz!!”; “son muy cracks”; “Team Marilyn ella tiene talento y es todo lo que se necesita!! Team Fadul”; “la dieron toda, me encantó”, dicen algunos comentarios de los seguidores del programa en la publicación, que ya acumula más de cuarenta likes.

Según las reacciones, aunque las escenas sorprendieron a varios, la mayoría comprendió claramente en qué consistía la dinámica y la intención de las participantes con sus interpretaciones, en las que demostraron sus habilidades actorales dentro de un formato de entretenimiento distinto al de las telenovelas, donde todo suele verse más producido y sin reacciones espontáneas.

