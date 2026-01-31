Sara Uribe rompió en llanto en ‘La casa de los famosos’; se mostró afectada en pleno en vivo

En la más reciente gala de La casa de los famosos Colombia 3, los participantes del reality y los seguidores del programa se conmovieron con un momento especial que vivió Sara Uribe frente a las cámaras, durante la conexión con Carla Giraldo y Marcelo Cezán.

Como reconocimiento por haber cumplido con última prueba y las indicaciones de ‘El Jefe’, algunos participantes fueron sorprendidos con cartas enviadas por sus familiares.

Una de las que más llamó la atención y generó conversación en redes sociales fue la recibida por Sara Uribe, ganadora de Protagonistas de Nuestra Tele 2012, ya que fue escrita por su pequeño hijo Jacobo y contenía varios mensajes especiales que reflejan la relación entre madre e hijo.

Sara Uribe, participante de 'La casa de los famosos Colombia' 2026 Foto: Instagram @sara_uribe

Tan pronto vio los dibujos, Sara Uribe rompió en llanto y compartió la tristeza que siente por tener que estar alejada de su hijo.

“Me dijo poderosa, me dibujó en la televisión, todos viéndome alrededor, mis perritos, la casa y me hizo con una corona”, mencionó en medio de lágrimas.

Frente a lo ocurrido, muchos seguidores de la actriz, modelo y presentadora opinaron sobre la situación y le dejaron mensajes de apoyo a través de la sección de comentarios.

“Qué dolor, la entiendo completamente”; “Todos sabemos lo importante que es Jacobo para Sara, obviamente no quería alejarse de su hijo, pero ese sueño es de los dos”; “Sara siempre se ha mostrado muy maternal, es entendible que lloré al estar alejada de su hijo. Los que la critican, seguramente es porque no son padres”; “Los verdaderos fans de Sara entendemos la situación”; “Jacobo es hermoso, es un niño orgulloso del trabajo de su mamá, qué bonito” y “Un aplauso para las mamás que se atreven a cumplir sus sueños”, son algunas de las palabras que se leen.

Sara Uribe lloró en 'La casa de los famosos' al recibir carta de su hijo. Foto: Instagram: @sara_uribe

Días antes de hacer su ingreso oficial al reconocido reality del Canal RCN, Sara Uribe fue entrevistada por Ana Karina Soto en las redes sociales de Buen Día, Colombia, donde respondió cuál es su arma secreta para avanzar a lo largo de la competencia, apagar las luces y convertirse en la ganadora oficial de la tercera temporada de La casa de los famosos.

“La autenticidad, o sea, yo soy una persona que también soy muy genuina, que soy muy alegre, que soy muy dada a la otras, a las otras personas y eso es lo más bonito que yo tengo. Ya aprendí a decir que no”, indicó.