Johanna Fadul incumplió regla en ‘La casa de los famosos’ y recibió fuerte sanción; su esposo opinó

Tras casi tres semanas de convivencia en La casa de los famosos Colombia, los participantes de la temporada se han ido acostumbrando al encierro, a las cámaras y a los retos que imponen la producción y El Jefe.

Sin embargo, en varias ocasiones han incumplido el reglamento con el que se comprometieron al momento de firmar su participación en el reality del Canal RCN.

Una de las famosas más recientes en recibir un castigo fue la actriz Johanna Fadul, conocida por su participación en importantes producciones a nivel nacional e internacional como Sin senos sí hay paraíso, Operación Pacífico y Reina de corazones.

¿Qué hizo Johana Fadul para recibir sanción en ‘La casa de los famosos Colombia 3′?

A través de la más reciente transmisión del After Show, conducido por Karen Sevillano y La Segura, participantes de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, se dio a conocer el imperdonable error que cometió Johanna Fadul y que le costó un fuerte llamado de atención por parte de El Jefe.

Resulta que, en un momento de la jornada, Johanna quiso entablar una conversación con el creador de contenido Nicolás Arrieta. Sin embargo, decidió tapar el micrófono para evitar que sus palabras fueran escuchadas, una acción que está completamente prohibida, por lo que no pudo pasar la noche en la habitación a la que pertenece y fue enviada al calabozo.

“Vas a dormir en el calabozo. Hoy decidiste tapar el micrófono mientras hablabas y eso está prohibido en mi casa”, mencionó El Jefe con una notable molestia.

Además, se informó que no podría recibir visitas de ninguno de sus compañeros y que, si alguno tenía el deseo de hablar con ella o acompañarla, tendría que permanecer en la parte exterior, pues, a diferencia de otras ocasiones, esta vez solo la persona castigada podría ingresar.

“Para que la experiencia sea completa, el calabozo es de uso exclusivo. Nadie más puede entrar. Si alguien quiere visitarla, tendrá que conformarse con quedarse afuera. Disfruta esta noche”, finalizó.

Johanna Fadul aceptó su error y fue encerrada en el calabozo

Aunque no tuvo tiempo de dar explicaciones ni de referirse al tema, Johanna entendió la decisión de la producción y siguió las indicaciones recibió.

No obstante, por medio de la sección de comentarios de la publicación compartida en la cuenta de Instagram de La casa de los famosos Colombia, Juanse Quintero, esposo de Johanna, expresó su opinión y sugirió que Nicolás Arrieta también recibiera algún tipo de castigo.

“Pero a Nicolás lo tienen que castigar también por cómplice jaja”, anotó.