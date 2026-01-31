Gente

Johanna Fadul incumplió regla en ‘La casa de los famosos’ y recibió fuerte sanción; su esposo opinó

La actriz se mostró preocupada por la situación, pero no dudó en bromear al respecto con sus compañeros.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

31 de enero de 2026, 6:33 p. m.
La actriz recibió inesperada sanción en 'La casa de los famosos Colombia 3'.
La actriz recibió inesperada sanción en 'La casa de los famosos Colombia 3'. Foto: Canal RCN - La casa de los famosos Colombia 3

Tras casi tres semanas de convivencia en La casa de los famosos Colombia, los participantes de la temporada se han ido acostumbrando al encierro, a las cámaras y a los retos que imponen la producción y El Jefe.

Sin embargo, en varias ocasiones han incumplido el reglamento con el que se comprometieron al momento de firmar su participación en el reality del Canal RCN.

Una de las famosas más recientes en recibir un castigo fue la actriz Johanna Fadul, conocida por su participación en importantes producciones a nivel nacional e internacional como Sin senos sí hay paraíso, Operación Pacífico y Reina de corazones.

Johanna fadul
Johanna Fadul fue castigada en La casa de los famosos Colombia 3. Foto: Semana

¿Qué hizo Johana Fadul para recibir sanción en ‘La casa de los famosos Colombia 3′?

A través de la más reciente transmisión del After Show, conducido por Karen Sevillano y La Segura, participantes de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, se dio a conocer el imperdonable error que cometió Johanna Fadul y que le costó un fuerte llamado de atención por parte de El Jefe.

Música

Premios Grammy 2026: estos son los artistas favoritos para ganar

Gente

De los Grammy al Super Bowl: Bad Bunny se prepara para un momento histórico en Estados Unidos

Gente

Martha Isabel Bolaños se declaró demisexual y reveló cuánto tiempo ha durado en celibato

Gente

Los números con mayor probabilidad de ganar la lotería el 31 de enero, según Walter Mercado

Gente

Kika Nieto vuelve al altar: recibió propuesta de matrimonio en vivo y se hizo viral

Gente

Documental de Paris Hilton aterriza en Colombia, SEMANA habló con la modelo y empresaria, “quiero darle voz a quienes no la tienen”

Gente

Actor bumangués actúa junto a Tom Hiddleston en ‘El Infiltrado’ de Prime, “había luchado mucho por este momento”

Gente

Hijo de Will Smith recibe fuertes críticas en su contra luego de debutar en el mundo la moda

Gente

“Con tal de que no me lo meta a mi cama”: Juanse Quintero rompe el silencio por la cercanía entre Johanna Fadul y Valentino

Gente

Johanna Fadul es la nueva líder de La casa de los famosos; tomó decisión e ingresó nuevo integrante

Resulta que, en un momento de la jornada, Johanna quiso entablar una conversación con el creador de contenido Nicolás Arrieta. Sin embargo, decidió tapar el micrófono para evitar que sus palabras fueran escuchadas, una acción que está completamente prohibida, por lo que no pudo pasar la noche en la habitación a la que pertenece y fue enviada al calabozo.

Beba tuvo fuerte accidente en ‘La casa de los famosos 3′; ¿saldrá de la competencia?

“Vas a dormir en el calabozo. Hoy decidiste tapar el micrófono mientras hablabas y eso está prohibido en mi casa”, mencionó El Jefe con una notable molestia.

Además, se informó que no podría recibir visitas de ninguno de sus compañeros y que, si alguno tenía el deseo de hablar con ella o acompañarla, tendría que permanecer en la parte exterior, pues, a diferencia de otras ocasiones, esta vez solo la persona castigada podría ingresar.

“Para que la experiencia sea completa, el calabozo es de uso exclusivo. Nadie más puede entrar. Si alguien quiere visitarla, tendrá que conformarse con quedarse afuera. Disfruta esta noche”, finalizó.

Johanna Fadul aceptó su error y fue encerrada en el calabozo

Aunque no tuvo tiempo de dar explicaciones ni de referirse al tema, Johanna entendió la decisión de la producción y siguió las indicaciones recibió.

Participantes de ‘La casa de los famosos’ le hicieron la encerrona a Alexa: “Dímelo en la cara”

No obstante, por medio de la sección de comentarios de la publicación compartida en la cuenta de Instagram de La casa de los famosos Colombia, Juanse Quintero, esposo de Johanna, expresó su opinión y sugirió que Nicolás Arrieta también recibiera algún tipo de castigo.

“Pero a Nicolás lo tienen que castigar también por cómplice jaja”, anotó.

Más de Gente

Estos serían los artitsas con mayor posibilidad de ganar un Grammy en el 2026.

Premios Grammy 2026: estos son los artistas favoritos para ganar

Bad Bunny, ganador de Latin Grammy

De los Grammy al Super Bowl: Bad Bunny se prepara para un momento histórico en Estados Unidos

Martha Isabel Bolaños inició un nuevo romance.

Martha Isabel Bolaños se declaró demisexual y reveló cuánto tiempo ha durado en celibato

Estos se convierten en una guía simbólica que inspira a quienes creen en el poder de los astros.

Los números con mayor probabilidad de ganar la lotería el 31 de enero, según Walter Mercado

Kika Nieto aceptó propuesta de matrimonio y emocionó a sus seguidores.

Kika Nieto vuelve al altar: recibió propuesta de matrimonio en vivo y se hizo viral

Documental de Paris Hilton aterriza en Colombia, SEMANA habló con la modelo y empresaria, “quiero darle voz a quienes no la tienen”

Fabio Espinosa ha participado en producciones como Bronx, Entre el cielo y el infierno, La bala mágica y What’s your dream.

Actor bumangués actúa junto a Tom Hiddleston en ‘El Infiltrado’ de Prime, “había luchado mucho por este momento”

Hijo de Will Smith recibe fuertes críticas en su contra luego de debutar en el mundo la moda

Estos fueron los más recientes eliminados del Desafío Siglo XXI.

Dolorosa eliminación en el Desafío Siglo XXI: Rata rompió en llanto e hizo importante promesa

'La casa de los famosos Colombia 3'.

Beba tuvo fuerte accidente en ‘La casa de los famosos 3′; ¿saldrá de la competencia?

Noticias Destacadas