En la noche del lunes 19 de enero se llevó a cabo un nuevo capítulo de La casa de los famosos 3, en el que se revivieron algunos de los momentos más importantes del día, los cuales generaron conversación en redes sociales y desataron polémica por parte de los seguidores del reconocido programa de telerrealidad del Canal RCN.

Tras cumplir una semana dentro del set y luego de que Luisa Cortina se convirtiera en la primera eliminada por decisión del público, se llevó a cabo una segunda prueba del líder, en la que los participantes compartieron con la audiencia todas sus capacidades y compitieron por el importante puesto.

El ganador de la prueba sería acreedor de la habitación principal, la cual cuenta con varias comodidades adicionales, a la que puede invitar a uno de sus compañeros, si así lo decide.

Después de una ardua y exigente jornada de competencia, Johanna Fadul, conocida por hacer parte de importantes producciones a nivel nacional e internacional como Sin senos sí hay paraíso, Operación Pacífico y Reina de corazones, superó en puntos a sus contrincantes y se convirtió en la líder de la semana del 19 al 25 de enero.

Tras quedarse con este puesto, también recibió una cena para dos personas, la cual decidió compartir con Valentino, uno de sus compañeros con quien ha mantenido una relación complicada, hecho que generó múltiples comentarios entre los seguidores del programa.

Una de las dinámicas del reality que suele emocionar a los televidentes es el ‘congelado’, a través del cual una persona del mundo del entretenimiento, amigo o familiar de las celebridades, entra a la casa con la promesa de que los integrantes deben permanecer inmóviles y en silencio durante su estadía.

En este espacio, la persona suele compartir un mensaje especial y, en varias ocasiones, hacer duras críticas al comportamiento del resto de los famosos, por lo que el Canal RCN generó intriga con la identidad de la primera visita.

Sin embargo, para sorpresa de muchos, en este caso no se trató de una persona; por el contrario, ingresó el teléfono, el cual es una herramienta de la producción que se instaló desde la primera temporada y sirve para interactuar de manera directa con los participantes, pues a través de este se comparten retos, pruebas y castigos, además de sorprender a cada uno de los famosos con nuevas decisiones tomadas por ‘El Jefe’.