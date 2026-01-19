Gente

Johanna Fadul es la nueva líder de La casa de los famosos; tomó decisión e ingresó nuevo integrante

Los televidentes quedaron sorprendidos con la determinación de la reconocida actriz.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

20 de enero de 2026, 3:16 a. m.
Johanna Fadul ganó la segunda prueba del líder del reality.
Johanna Fadul ganó la segunda prueba del líder del reality. Foto: Semana

En la noche del lunes 19 de enero se llevó a cabo un nuevo capítulo de La casa de los famosos 3, en el que se revivieron algunos de los momentos más importantes del día, los cuales generaron conversación en redes sociales y desataron polémica por parte de los seguidores del reconocido programa de telerrealidad del Canal RCN.

Tras cumplir una semana dentro del set y luego de que Luisa Cortina se convirtiera en la primera eliminada por decisión del público, se llevó a cabo una segunda prueba del líder, en la que los participantes compartieron con la audiencia todas sus capacidades y compitieron por el importante puesto.

El ganador de la prueba sería acreedor de la habitación principal, la cual cuenta con varias comodidades adicionales, a la que puede invitar a uno de sus compañeros, si así lo decide.

Después de una ardua y exigente jornada de competencia, Johanna Fadul, conocida por hacer parte de importantes producciones a nivel nacional e internacional como Sin senos sí hay paraíso, Operación Pacífico y Reina de corazones, superó en puntos a sus contrincantes y se convirtió en la líder de la semana del 19 al 25 de enero.

Gente

Sale a la luz uno de los últimos mensajes que Yeison Jiménez envió por WhatsApp antes del accidente

Gente

Números millonarios: Walter Mercado reveló las cifras para ganar la lotería el 20 de enero

Gente

La razón por la que Jhonny Rivera no asistiría al concierto en honor a Yeison Jiménez: “Muy difícil”

Gente

Karol G y Feid habrían terminado su relación de tres años hace varios meses, según TMZ

Gente

¿El fin de una era? Sacudida en ‘Sábados Felices’ por masiva salida de humoristas icónicos

Gente

“Hay actores malos”: Luisa Fernanda W le cantó la tabla a Robinson Díaz tras llamarlos “idiotas”

Gente

“Repudiamos estas afirmaciones”: el contundente comunicado de Jessi Uribe tras ser vinculado con la muerte de Yeison Jiménez

Gente

Ellos serían los participantes confirmados para ‘La casa de los famosos 3’; hay varios actores

Gente

Nuevos confirmados a ‘La casa de los famosos’: estarán una reconocida actriz y un exintegrante de ‘La Voz Kids’

Gente

Johanna Fadul recordó la pérdida de sus bebés con conmovedoras declaraciones: “Fueron siete meses haciendo todo para ellas”

Manuela Gómez destapó la muerte de Yeison Jiménez en ‘La casa de los famosos 3′: “En shock”

Tras quedarse con este puesto, también recibió una cena para dos personas, la cual decidió compartir con Valentino, uno de sus compañeros con quien ha mantenido una relación complicada, hecho que generó múltiples comentarios entre los seguidores del programa.

Marcela Reyes abandonó ‘La casa de los famosos 3′; Carla Giraldo reveló la noticia en vivo

Así fue el primer ‘congelado’ de ‘La casa de los famosos Colombia 3′

Una de las dinámicas del reality que suele emocionar a los televidentes es el ‘congelado’, a través del cual una persona del mundo del entretenimiento, amigo o familiar de las celebridades, entra a la casa con la promesa de que los integrantes deben permanecer inmóviles y en silencio durante su estadía.

En este espacio, la persona suele compartir un mensaje especial y, en varias ocasiones, hacer duras críticas al comportamiento del resto de los famosos, por lo que el Canal RCN generó intriga con la identidad de la primera visita.

Sin embargo, para sorpresa de muchos, en este caso no se trató de una persona; por el contrario, ingresó el teléfono, el cual es una herramienta de la producción que se instaló desde la primera temporada y sirve para interactuar de manera directa con los participantes, pues a través de este se comparten retos, pruebas y castigos, además de sorprender a cada uno de los famosos con nuevas decisiones tomadas por ‘El Jefe’.

Más de Gente

De Yeison Jiménez a Jessi Uribe, Luis Alfonso y Arelys Henao, esta es la generación que llevó al género de las cantinas al centro de la escena cultural en el país y el continente.

Sale a la luz uno de los últimos mensajes que Yeison Jiménez envió por WhatsApp antes del accidente

Johanna fadul

Johanna Fadul es la nueva líder de La casa de los famosos; tomó decisión e ingresó nuevo integrante

Esta jornada, deja que los astros sean una guía y que los números revelados por el universo acerquen a los creyentes a la fortuna.

Números millonarios: Walter Mercado reveló las cifras para ganar la lotería el 20 de enero

Jhonny Rivera contó detalles del estado de la familia de Yeison Jiménez.

La razón por la que Jhonny Rivera no asistiría al concierto en honor a Yeison Jiménez: “Muy difícil”

Los detalles de la separación de Karol G y Feid que sacude a las redes sociales

Karol G y Feid habrían terminado su relación de tres años hace varios meses, según TMZ

Elenco de 'Sábados Felices'.

¿El fin de una era? Sacudida en ‘Sábados Felices’ por masiva salida de humoristas icónicos

Luisa Fernanda W le responde con toda la artillería a Robinson Díaz tras polémicas críticas

“Hay actores malos”: Luisa Fernanda W le cantó la tabla a Robinson Díaz tras llamarlos “idiotas”

Jessi Uribe rompe el silencio tras la muerte de Yeison Jiménez

“Repudiamos estas afirmaciones”: el contundente comunicado de Jessi Uribe tras ser vinculado con la muerte de Yeison Jiménez

Yeison Jiménez, cantante de música popular colombiano.

“Una vaina loquísima”: estos eran los curiosos gustos de Yeison Jiménez

El artista urbano rompió el silencio tras protagonizar una polémica con Pirlo.

“Te estoy esperando”: Blessd confirmó que será padre y compartió emotivas fotos con su novia

Noticias Destacadas