La modelo y activista Vivian Jenna Wilson, hija de Elon Musk, ha dado de qué hablar luego de convertirse en la protagonista de ‘Born to Disobey’, la nueva campaña global de la marca Desigual para otoño-invierno 2026. La propuesta enfrenta a Wilson con un robot llamado DESI 84, al que lleva al límite de su programación en una puesta en escena cargada de humor e ironía.

La campaña ha adquirido una lectura adicional por la historia entre Wilson y su padre. Algunas frases del anuncio, como “Él fue diseñado para obedecer, yo no”, y la presencia de un robot con rasgos que recuerdan a los humanoides desarrollados por Tesla han sido interpretadas como un posible mensaje dirigido a Musk. Wilson se distanció públicamente de su padre en 2022 luego de dejar de utilizar legalmente el apellido Musk.

“Casi” mata a un amigo

El exfutbolista está teniendo una nueva vida tras dejar de lado el alcohol. Foto: Captura de video: Los Informantes

Fredy Guarín volvió a hablar públicamente de uno de los periodos más difíciles de su vida. En una conversación reciente con Doers the Podcast, el exfutbolista aseguró que durante una de sus recaídas “casi” mata a un amigo, después de dispararle, en medio de un periodo marcado por el consumo de drogas y alcohol, y una profunda crisis personal. El episodio, según su relato, ocurrió después de años en los que el alcohol fue ganando espacio en su vida.

Guarín contó que a lo largo de su carrera tuvo un consumo problemático con sustancias, pero que la situación se agravó después de su salida de Millonarios, cuando llegó al punto más profundo de su adicción. El 18 de abril de 2024 marcó, según ha relatado posteriormente, el inicio de una nueva etapa: decidió dejar el alcohol y entregar el control de su vida a Dios. Un año después celebró públicamente su primer año de rehabilitación y ha insistido en que continúa en proceso de recuperación.

Juntos de nuevo

Maluma y Shakira estuvieron trabajando en un nuevo proyecto. Foto: Getty Images / Getty Images

Shakira y Maluma volverán a estar juntos gracias a Agua, una canción que llegará a las plataformas digitales el próximo 17 de septiembre de 2026 y que marca el reencuentro musical de los dos artistas colombianos después de ocho años. El anuncio fue realizado por ambos intérpretes en sus redes sociales, luego de que Maluma generara expectativa con una imagen en la que aparecía junto a una silueta femenina. La nueva canción se convierte así en otro capítulo de una alianza que ha tenido amplia repercusión en la música latina y que, de acuerdo con lo anunciado, busca repetir la química que los dos artistas han demostrado en sus trabajos anteriores.

La historia musical entre Shakira y Maluma comenzó en 2016, cuando estrenaron Chantaje, su primera colaboración oficial. El tema fue incluido posteriormente en El Dorado, álbum de Shakira, y se convirtió en uno de los grandes éxitos de aquella etapa de su carrera. La dupla volvió a encontrarse en Trap, en 2017, y posteriormente en Clandestino, estrenada en 2018, que hasta ahora era su última canción juntos. Con Agua, ambos retoman una sociedad artística que nació hace una década y que los ha llevado a combinar el pop de Shakira con los sonidos urbanos asociados a Maluma.

Vuelve a la actuación

Michael J. Fox fue galardonado en la edición 52 de los premios Primetime Emmy como Mejor Actor Principal en una serie de comedia, por su papel en 'Spin City'. Foto: Foto: Afp

Michael J. Fox, reconocido por su personaje de Marty McFly en Volver al futuro, vuelve a ponerse frente a las cámaras con un papel en la tercera temporada de Shrinking. En la serie de Apple TV+, Fox interpreta a Gerry, un personaje que también vive con la enfermedad de Parkinson y que comparte escenas con Harrison Ford. El actor ha explicado que esta coincidencia le permitió regresar a los sets de grabación de una manera distinta y ha descrito la experiencia como “increíblemente divertida”.

Tras su diagnóstico, el actor de Hollywood ha dedicado su trabajo al frente de la Michael J. Fox Foundation, organización que ha destinado más de 3.000 millones de dólares a investigaciones sobre el párkinson desde su creación en 2000.

Lidera en los Billboard

Karol G en los AMAs. Foto: Foto: tomada de redes sociales

Karol G se consolidó como la artista colombiana con mayor presencia en los Premios Billboard de la Música Latina 2026 al recibir nueve nominaciones, la cifra más alta entre las mujeres y entre los representantes de Colombia. La cantante paisa compite en las categorías Artista del Año, Gira del Año, Global 200 Artista Latino del Año y Artista Latin Rhythm del Año, Solista. Además, Coleccionando heridas, su colaboración con Marco Antonio Solís, aparece nominada a Canción del Año Latin Airplay y Canción Latin Pop del Año.

Bruno Mars y Beyoncé, con sello colombiano: así son sus colaboraciones junto a Karol G y Maluma

Pero la presencia colombiana en esta edición no se limita a la Bichota. En total, 14 artistas nacionales figuran entre los finalistas, entre ellos Shakira y Beéle, con cinco nominaciones cada uno; Kali Uchis y W Sound, con tres; Kapo, con dos, y Maluma, J Balvin, Ryan Castro, Feid, Morat, Carlos Vives, Fonseca y Grupo Niche, con una candidatura. La ceremonia de los Billboard de la Música Latina se realizará el 22 de octubre en Miami. Reconocerá el desempeño registrado en las listas de Billboard entre septiembre de 2025 y el mismo mes de 2026, teniendo en cuenta indicadores como reproducciones, ventas, radio y giras.

Nueva polémica

Foto: AFP

Sydney Sweeney volvió a convertir una campaña publicitaria en tema de conversación. La protagonista de Euphoria es la figura de la primera campaña nacional de Novig, una plataforma estadounidense de mercados de predicción deportiva. En el anuncio, la actriz aparece desnuda o parcialmente cubierta con balones y distintos implementos deportivos de prácticas como fútbol americano, baloncesto, tenis, hockey y billar, mientras presenta el concepto de la compañía: concentrarse exclusivamente en el deporte. La campaña ha sido criticada por la utilización del cuerpo de Sweeney como principal recurso visual.

Sin embargo, la participación de la actriz va más allá de prestar su imagen. Se incorporó a la compañía como socia estratégica y accionista; también participó en la concepción de la campaña. Sweeney ha defendido su colaboración creativa en este tipo de proyectos y, en este caso, señaló que la idea buscaba “cortar el ruido” y concentrarse en el deporte. La campaña también ha abierto una discusión sobre los límites de la publicidad provocadora y sobre la estrategia de convertir la polémica y la conversación digital en una herramienta de posicionamiento comercial.