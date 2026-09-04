Bruno Mars y Beyoncé, con sello colombiano: así son sus colaboraciones junto a Karol G y Maluma

La música colombiana vive un gran momento. Varios de nuestros artistas tienen un lugar privilegiado en los rankings más importantes de la industria y comparten escena con íconos del mundo anglosajón. Por ello, las colaboraciones de Karol G junto a Bruno Mars y la de Maluma con Beyoncé no deben sorprendernos, pero sí producen una gran expectativa.

Estos dos colombianos empezaron en la música urbana; con ritmos de reguetón y trap se convirtieron en figuras de la música latinoamericana y marcaron una tendencia en sus géneros. Sin embargo, evolucionaron en su estilo y ahora son artistas capaces de compartir catálogo con intérpretes muy influyentes del pop y el rhythm & blues mundial.

Karol G y Bruno Mars

Still forma parte del álbum No Me Arrepiento de Sentir Tanto, el sexto trabajo discográfico de Karol G, que ha sido todo un éxito en las plataformas digitales y ha sido uno de los más experimentales de la antioqueña, de hecho, lo ha definido como “un viaje emocional increíble”.

La canción es una balada en inglés con una melodía melancólica. Para Karol G, la composición de este tema tuvo un profundo valor emocional porque “expresó exactamente lo que estaba sintiendo y cómo lo sentía; era literalmente perfecto para lo que estaba pasando”, contó para Billboard.

Este featuring también tiene una dimensión especial porque se convirtió en la primera artista colombiana que canta junto a Mars. Ambos compartieron tarima en el SoFi Stadium de Los Ángeles y las imágenes del show fueron las que se utilizaron para el videoclip oficial presentado el pasado 2 de septiembre.

La colaboración llegó después de una serie de hitos que han ampliado el alcance de la cantante colombiana. En 2023, Mañana Será Bonito se convirtió en el primer álbum en español de una mujer en alcanzar el número uno del Billboard 200.

Maluma y Beyoncé

El nuevo lanzamiento del “pretty boy” junto a la “queen B”, Cuerpo (Tumbao), es muy significativo para el colombiano. Esta canción reinterpreta el éxito Get Me Bodied incluida en la edición deluxe por el vigésimo aniversario de B’Day, el segundo álbum de estudio de la estadounidense.

La canción mezcla español e inglés y lleva la composición original hacia una versión con sonidos de salsa. El proyecto incorpora además referencias a la música latina, incluido un sample de La negra tiene tumbao, de Celia Cruz.

Esta es la primera colaboración de Maluma con Beyoncé. En sus redes sociales ha compartido a través de historias su emoción por trabajar junto a una de las artistas más icónicas de la industria norteamericana en este siglo.

Adicionalmente, que la “queen B” confíe en el antioqueño para este proyecto es una muestra más de que los colombianos son sinónimo de éxito. En el pasado trabajó con Shakira para el lanzamiento de Beautiful Liar y con J Balvin para el remix del tema Mi Gente.

Maluma ya había demostrado esa capacidad de moverse en géneros muy diferentes. Antes de Beyoncé, el cantante había trabajado con figuras como Madonna, Ricky Martin y Jennifer Lopez.

Aunque Still y Cuerpo (Tumbao) nacen de propuestas distintas, ambas terminan revelando una misma realidad: Karol G y Maluma ya ocupan un lugar en proyectos que trascienden las fronteras de la música latina. Sus colaboraciones con Bruno Mars y Beyoncé reflejan que la industria vive un momento en el que los idiomas, los géneros y los mercados dialogan cada vez con mayor naturalidad.

Estos encuentros muestran que la audiencia estadounidense está cada vez más abierta a escuchar las propuestas de otras latitudes y el mercado colombiano sigue creciendo y rompiendo barreras culturales.