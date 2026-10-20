Tini protagoniza Talisman Zodiac, la nueva colección de Pandora inspirada en los 12 signos del zodiaco

Hay símbolos que no necesitan explicación, basta con verlos para reconocer algo de nosotros mismos. Durante generaciones, los signos del zodiaco han formado parte de la manera en que explicamos nuestra personalidad, afinidades y todo aquello que sentimos propio. Hoy, su lugar en la cultura va más allá de la astrología. También es una manera espontánea de expresarnos y conectar con los demás.

Tras su lanzamiento en 2025, Pandora Talisman continúa expandiendo su universo con la llegada de los doce signos del zodiaco y nuevas piezas que amplían las posibilidades de styling y expresión personal. Así, Pandora Talisman Zodiac suma una dimensión aún más íntima a una colección construida alrededor de los símbolos y significados que elegimos llevar cerca.

Los elementos zodiacales conviven con inscripciones en latín, referencias mitológicas y guiños a antiguas monedas, trasladados al presente a través de una mirada contemporánea y una cuidada artesanía. Cada pieza reúne distintas capas de simbolismo sin imponer una única lectura. Al final, es quien la elige quien termina dándole sentido.

Con Tini como protagonista, una de las estrellas musicales más sonadas, la colección encuentra una voz fresca y contemporánea: su esencia celebra la individualidad y la posibilidad de explorar distintas facetas de uno mismo, al igual que la colección. Foto: Pandora - API

Los nuevos charms de Pandora Talisman Zodiac están pensados para integrarse al universo de Pandora Talisman y evolucionar dentro de él. Un signo puede llevarse como protagonista o convivir con otras piezas elegidas por lo que representan, permitiendo sumar nuevos símbolos y construir combinaciones que cambian con el tiempo.

Tal versatilidad, además, convierte cada elección en parte de una colección que puede crecer y transformarse junto con las experiencias de quien la lleva. Y ahora con Tini como protagonista, una de las cantantes latinas más sonadas del momento, Pandora Talisman Zodiac encuentra una voz fresca y contemporánea.

Los signos conviven con inscripciones en latín, referencias mitológicas y guiños a antiguas monedas. Cada pieza reúne distintas capas de simbolismo sin imponer una única lectura. Al final, quien la elige es quien termina dándole sentido. Foto: Pandora - API

Su vínculo con la moda y la manera en que hace del estilo un espacio de autoexpresión conectan naturalmente con una colección que celebra la individualidad y la posibilidad de explorar distintas facetas de uno mismo.

Durante generaciones, los signos del zodiaco nos han ayudado a explicar rasgos de nuestra personalidad, afinidades y todo aquello que sentimos como propio. Además, más allá de la astrología, son una manera de expresarnos y conectar con otros. Foto: Pandora - API

Estas piezas pueden convertirse en emblemas de confianza y descubrimiento personal: símbolos que hablan tanto de quiénes somos hoy como de aquello en lo que estamos por convertirnos. Porque los signos son un punto de partida, no una definición.

Si le interesa ampliar la información y conocer las piezas de esta nueva colección, visite co.pandora.net.

*Contenido elaborado con el apoyo de Pandora.