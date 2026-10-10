Emotivo homenaje y ascenso póstumo al policía que frustró robo en joyería de Bucaramanga

En la tarde el 29 de noviembre de 2025, una pareja ingresó a una reconocida joyería ubicada en el centro comercial Cuarta Etapa, en el sector de Cabecera, de Bucaramanga.

Envían a la cárcel al policía señalado de participar en robo a joyería de Bucaramanga: este era su papel clave

Mientras miraban cadenas y anillos, uno de los supuestos clientes sacó un arma de fuego para amenazar a las vendedoras mientras les hacía señas para que no gritaran ni hicieran nada.

En pocos segundos aparecieron dos hombres. Uno de ellos se ubicó en la puerta mientras el otro forzaba el ingreso para llevarse las joyas. Cuando ya habían cargado sus maletas, la puerta eléctrica empezó a bajarse, lo que obligó a su huida.

Este es el momento en el que los delincuentes intentaron huir de la joyería. Foto: Captura de pantalla de @ColombiaOscura

Uno de los vigilantes de la joyería salió de un cuarto secreto para dispararles, causando caos. En ese intercambio de disparos apareció el policía Fredy Francisco Leal Briceño, quien estaba de civil.

Leal Briceño, de 39 años de edad, fue impactado en el pecho. En medio del caos, sus compañeros que habían llegado tras la alerta, lo trasladaron a un centro médico donde falleció.

Él era Fredy Francisco Leal Briceño, policía que murió en medio de balacera en centro comercial de Bucaramanga

Diez meses después de los trágicos hechos, la Policía Nacional le rindió un homenaje donde se recordó su labor heroica. Por eso, fue ascendido al grado de subcomisario.

En la emotiva ceremonia, que contó con la presencia de su madre, su esposa y varios de sus compañeros, se recordó su trayectoria y su destacada labor en la Policía.

“Hoy honramos”

En medio de la ceremonia de ascenso, el brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, recordó la labor del suboficial quien estuvo 20 años en la Institución.

“Hoy honramos a un policía que dejó una huella imborrable en nuestra institución”, recordó el oficial.

“Este ascenso póstumo simboliza nuestro respeto y gratitud por su servicio y nos recuerda que el legado de quienes entregaron su vida por Colombia permanece en cada generación de policías”, señaló.

En la ceremonia solemne, que se realizó en el estadio de Villa Concha, en el municipio de Piedecuesta,

La institución señaló que el legado del uniformado permanecerá como un ejemplo para las nuevas generaciones de policías y reiteró que quienes entregan su vida en cumplimiento de su deber seguirán siendo recordados por su servicio al país.

Leal Briceño laboró en la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, de la Dijín. Igualmente, hizo parte del Grupo de Operaciones Especiales Antiterroristas (Goes) y en la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Por su labor recibió 20 condecoraciones.

Sus compañeros lo recordaron como un hombre comprometido con la Institución, la protección de los civiles.