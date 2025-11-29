Suscribirse

BUCARAMANGA

Él era Fredy Francisco Leal Briceño, policía que murió en medio de balacera en centro comercial de Bucaramanga

En medio del tiroteo fue dado de baja un presunto delincuente.

Redacción Nación
30 de noviembre de 2025, 1:32 a. m.
El policía asesinado, Fredy Francisco Leal Briceño.
El policía asesinado, Fredy Francisco Leal Briceño. | Foto: Policía Nacional

Este sábado 29 de noviembre, mientras cientos de familias se encontraban en el centro comercial Cabecera Cuarta Etapa en Bucaramanga, se presentó una balacera en medio de un intento de robo a una joyería ubicada en el cuarto piso de ese lugar.

En medio del tiroteo falleció el intendente jefe de la Policía Nacional, Fredy Francisco Leal Briceño, quien tenía 40 años, así como uno de los presuntos delincuentes.

Contexto: Balacera en el centro comercial Cabecera Cuarta Etapa en Bucaramanga: en video quedaron registrados los momentos de pánico

Quien dio a conocer la identidad del uniformado asesinado fue el brigadier general William Oswaldo Rincón, director de la Policía Nacional, quien lamentó la muerte de uno de sus hombres.

“Durante el procedimiento, uno de los presuntos criminales fue abatido tras atacar a nuestros investigadores y lamentablemente, un héroe de nuestra Institución, el intendente jefe Fredy Francisco Leal Briceño, fue asesinado en el cruce de disparos. Toda mi solidaridad a su familia, con la promesa de que este hecho no quedará impune”, dijo el director de la Policía a través de su cuenta en X.

El brigadier general también indicó que en medio del frustrado atraco a dicha joyería, cinco presuntos delincuentes fueron capturados y dos armas de fuego fueron incautadas.

En cuanto a esa banda criminal que actuó en el centro comercial Cabecera Cuarta Etapa en Bucaramanga, todo parece indicar que era procedente de Barranquilla.

Sin embargo, mientras avanzan las investigaciones que permitan esclarecer todo y dar captura a otros delincuentes que se habrían dado a la fuga, el alcalde (e) de Bucaramanga, Javier Sarmiento Olarte, ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos.

En varios videos que circulan en las redes sociales se observan los momentos de pánico que vivieron quienes estaban presentes en dicho centro comercial, en el momento de la balacera.

Precisamente, la empleada de una pizzería ubicada al interior del centro comercial Cabecera Cuarta Etapa, narró en Caracol Radio parte de lo ocurrido este sábado, a eso de las 2:00 p. m.

“Yo estaba atendiendo cuando se escuchó la balacera. Comenzaron unos disparos, después se intensificaron, la gente corrió, se escondió en los locales y mientras que nos iban evacuando me di cuenta de que había sido en una de las joyerías del cuarto piso, a mano derecha, por los lados de la escalera”, recordó la joven.

