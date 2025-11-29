Él era Fredy Francisco Leal Briceño, policía que murió en medio de balacera en centro comercial de Bucaramanga

Este sábado 29 de noviembre, mientras cientos de familias se encontraban en el centro comercial Cabecera Cuarta Etapa en Bucaramanga, se presentó una balacera en medio de un intento de robo a una joyería ubicada en el cuarto piso de ese lugar.

En medio del tiroteo falleció el intendente jefe de la Policía Nacional, Fredy Francisco Leal Briceño, quien tenía 40 años, así como uno de los presuntos delincuentes.

Quien dio a conocer la identidad del uniformado asesinado fue el brigadier general William Oswaldo Rincón, director de la Policía Nacional, quien lamentó la muerte de uno de sus hombres.

“Durante el procedimiento, uno de los presuntos criminales fue abatido tras atacar a nuestros investigadores y lamentablemente, un héroe de nuestra Institución, el intendente jefe Fredy Francisco Leal Briceño, fue asesinado en el cruce de disparos. Toda mi solidaridad a su familia, con la promesa de que este hecho no quedará impune”, dijo el director de la Policía a través de su cuenta en X.

El brigadier general también indicó que en medio del frustrado atraco a dicha joyería, cinco presuntos delincuentes fueron capturados y dos armas de fuego fueron incautadas.

En cuanto a esa banda criminal que actuó en el centro comercial Cabecera Cuarta Etapa en Bucaramanga, todo parece indicar que era procedente de Barranquilla.

Sin embargo, mientras avanzan las investigaciones que permitan esclarecer todo y dar captura a otros delincuentes que se habrían dado a la fuga, el alcalde (e) de Bucaramanga, Javier Sarmiento Olarte, ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos.

En varios videos que circulan en las redes sociales se observan los momentos de pánico que vivieron quienes estaban presentes en dicho centro comercial, en el momento de la balacera.

Esta fue la situación de pánico vivida hace unos minutos en el Centro Comercial Cuarta etapa de Bucaramanga. Las personas ya han sido evacuadas mientras la policía busca a los autores del robo de una joyería, que habrían disparado contra un agente de la policía. pic.twitter.com/mzTGAtsOuX — Diana Saray Giraldo (@DianaSaray) November 29, 2025

Precisamente, la empleada de una pizzería ubicada al interior del centro comercial Cabecera Cuarta Etapa, narró en Caracol Radio parte de lo ocurrido este sábado, a eso de las 2:00 p. m.