Balacera en el centro comercial Cabecera Cuarta Etapa en Bucaramanga: en video quedaron registrados los momentos de pánico

El tiroteo se registró a eso de las 2:00 p. m. de este sábado 29 de noviembre.

Redacción Nación
29 de noviembre de 2025, 8:45 p. m.
Los momentos de angustia en el centro comercial Cuarta Etapa en Bucaramanga.
Hubo momentos de angustia en el centro comercial Cuarta Etapa en Bucaramanga. | Foto: Pantallazos de videos tomados de la cuenta en X: @DianaSaray

Una balacera se presentó al interior del centro comercial Cabecera Cuarta Etapa en Bucaramanga, en medio del atraco a una joyería ubicada en el cuarto piso de ese lugar.

En medio del tiroteo que se presentó a eso de las 2:00 p. m. de este sábado 29 de noviembre, dos personas murieron.

Se trata de uno de los presuntos delincuentes y un intendente de la Policía Nacional.

Además, cinco presuntos criminales habrían sido capturados; tres hombres y dos mujeres.

Desde la Policía Metropolitana de Bucaramanga también indicaron que todo parece indicar que esta banda de delincuentes es procedente de Barranquilla.

En el lugar les incautaron a los criminales tres armas de fuego.

En varios videos que circulan en las redes sociales se observan los momentos de pánico que se vivieron en ese centro comercial, que diariamente es visitado por cientos de personas.

De hecho, en medio del atraco, los visitantes fueron evacuados de emergencia para evitar más víctimas mortales y/o personas heridas.

Luego, al lugar arribaron uniformados del Goes de la Policía Nacional, quienes portando armas largas ingresaron al centro comercial y tomaron el control.

En entrevista con Caracol Radio, la empleada de una pizzería narró cómo ocurrió todo.

“Yo estaba atendiendo cuando se escuchó la balacera. Comenzaron unos disparos, después se intensificaron, la gente corrió, se escondió en los locales y mientras que nos iban evacuando me di cuenta de que había sido en una de las joyerías del cuarto piso, a mano derecha, por los lados de la escalera”, dijo.

Javier Sarmiento Olarte, alcalde de Bucaramanga, ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos: “Por estos homicidas que atentaron contra la vida y la humanidad del señor intendente jefe”.

