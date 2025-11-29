Balacera en el centro comercial Cabecera Cuarta Etapa en Bucaramanga: en video quedaron registrados los momentos de pánico

Una balacera se presentó al interior del centro comercial Cabecera Cuarta Etapa en Bucaramanga, en medio del atraco a una joyería ubicada en el cuarto piso de ese lugar.

ATENTOS: Evacuan al centro comercial Cuarta etapa en Bucaramanga tras un tiroteo hace unos minutos en sus instalaciones…. pic.twitter.com/rxGQI6BhBf — Diana Saray Giraldo (@DianaSaray) November 29, 2025

En medio del tiroteo que se presentó a eso de las 2:00 p. m. de este sábado 29 de noviembre, dos personas murieron.

Se trata de uno de los presuntos delincuentes y un intendente de la Policía Nacional.

Además, cinco presuntos criminales habrían sido capturados; tres hombres y dos mujeres.

Desde la Policía Metropolitana de Bucaramanga también indicaron que todo parece indicar que esta banda de delincuentes es procedente de Barranquilla.

En el lugar les incautaron a los criminales tres armas de fuego.

#Exclusivo | Hay 5 capturas por el hurto a joyería en el centro comercial cuarta etapa. Caracol radio grabó el momento en el que tres personas son trasladas hacia la patrulla. Hay 2 fallecidos, un intendente de la policía y una de las personas que participó en el hurto. pic.twitter.com/DY3U5UxwCG — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) November 29, 2025

En varios videos que circulan en las redes sociales se observan los momentos de pánico que se vivieron en ese centro comercial, que diariamente es visitado por cientos de personas.

De hecho, en medio del atraco, los visitantes fueron evacuados de emergencia para evitar más víctimas mortales y/o personas heridas.

Luego, al lugar arribaron uniformados del Goes de la Policía Nacional, quienes portando armas largas ingresaron al centro comercial y tomaron el control.

Esta fue la situación de pánico vivida hace unos minutos en el Centro Comercial Cuarta etapa de Bucaramanga. Las personas ya han sido evacuadas mientras la policía busca a los autores del robo de una joyería, que habrían disparado contra un agente de la policía. pic.twitter.com/mzTGAtsOuX — Diana Saray Giraldo (@DianaSaray) November 29, 2025

En entrevista con Caracol Radio, la empleada de una pizzería narró cómo ocurrió todo.

“Yo estaba atendiendo cuando se escuchó la balacera. Comenzaron unos disparos, después se intensificaron, la gente corrió, se escondió en los locales y mientras que nos iban evacuando me di cuenta de que había sido en una de las joyerías del cuarto piso, a mano derecha, por los lados de la escalera”, dijo.