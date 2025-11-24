Suscribirse

En videos quedó cómo robaron en 30 segundos la camioneta de la periodista Ana María Vélez en barrio de Bogotá

La comunicadora cuestionó en sus redes la reacción institucional tras el atraco.

24 de noviembre de 2025, 9:46 p. m.
El atraco ocurrió el pasado 20 de noviembre.

El pasado 19 de noviembre, un violento atraco con arma de fuego conmocionó a los habitantes del barrio Normandía, en la localidad de Engativá, al occidente de Bogotá.

Esa noche, la periodista Ana María Vélez fue víctima de un asalto mientras se encontraba dentro de su camioneta estacionada en vía pública, y junto a un compañero de trabajo. Este lunes 24 de noviembre se viralizó un video en redes en el que se observa con claridad el momento exacto en que ocurrió el robo.

Según relató la comunicadora, los hechos se registraron a las 10:08 p.m., cuando un vehículo particular se detuvo frente a su camioneta color rojo. De ese carro se bajaron tres hombres armados, quienes se dirigieron de inmediato hacia el automotor para intimidarla a ella y a la persona que estaba con ella.

Las imágenes reveladas hoy muestran que los delincuentes actuaron de forma rápida y coordinada: mientras uno apuntó con un arma y dio órdenes, los otros dos abrieron las puertas para obligar a las víctimas a bajarse. En menos de 30 segundos, los ladrones se apoderaron del vehículo y de millonarias pertenencias personales.

Tras obligar a Vélez y a su acompañante a salir, uno de los ladrones se subió a la camioneta y arrancó rápidamente. Los otros dos regresaron al carro en el que habían llegado. Ambos vehículos huyeron a toda velocidad por la misma vía.

La periodista escribió tras los videos que se difundieron en la cuenta X: “Así fue el hurto de mi camioneta en Normandía, Engativá en Bogotá. En 30 segundos cronometrados, se la robaron. Ojalá no solo la recuperen, sino que acaben con esa red criminal que agobia a la ciudadanía. ¡Lupa a ese sector!”.

En mensajes previos, Vélez también narró el impacto emocional de ese suceso “Esta ciudad se volvió imposible. El susto fue enorme; han pasado casi tres horas y todavía no dejo de temblar. Me quedé sin carro, sin celular, sin documentos. Lloro de rabia y de impotencia”.

La comunicadora también cuestionó la reacción institucional tras el atraco. Según dijo, esa noche no recibió acompañamiento suficiente de la Policía y la SIJÍN, informada de inmediato para tomar su denuncia. “¿Activaron o no el Plan Candado?”, escribió en redes.

El periodista Sebastián Montes, de quien iba acompañada la mujer, confirmó el hecho y aseguró que ocurrió frente a su casa: “Anoche, Ana María Vélez y yo fuimos víctimas de un robo frente a mi casa (…) es urgente dar con los responsables”, señaló.

El caso ha generado una amplia reacción en redes sociales, donde numerosos ciudadanos expresaron preocupación por el aumento de robos de vehículos bajo esta modalidad en zonas residenciales. Varios usuarios manifestaron que en los últimos meses se han registrado casos similares en el noroccidente de Bogotá.

