Robo millonario en estación de gasolina del norte de Bogotá: banda se llevó más de 30 millones en minutos

Un golpe coordinado en la madrugada de este martes, 18 de noviembre, dejó a empleados de una estación de servicio del norte de Bogotá como testigos y víctimas de un robo millonario.

El asalto, que ocurrió alrededor de las 3:00 a.m. en la estación ubicada en la Autopista Norte, antes del peaje Los Andes, involucró a varias personas que bloquearon operaciones, sometieron al vigilante y lograron llevarse una caja de seguridad del establecimiento.

Según las autoridades y las primeras reconstrucciones de los hechos, la banda llegó en tres camionetas y estaba conformada por al menos ocho personas. Amordazaron a uno de los empleados y lo obligaron a subir a uno de los vehículos; además, le quitaron la chaqueta de servicio, prenda que uno de los delincuentes habría usado para pasar inadvertido dentro de la estación.

Mientras algunos vigilaban el exterior, otros ingresaron al punto y, utilizando varillas y una pulidora, forzaron la estructura metálica y robaron la caja de seguridad.

Los propietarios y trabajadores fueron encerrados en uno de los baños del establecimiento durante el atraco. Además de la caja fuerte, los delincuentes ingresaron al local de comida rápida que funciona al lado y sustrajeron cerca de 300.000 pesos en efectivo y varias botellas de licor y cigarrillos.

Las primeras estimaciones indican que en la caja fuerte había entre 30 y 32 millones de pesos, correspondientes a la recaudación del fin de semana. Aunque la empresa de vigilancia retiró parte del dinero la mañana anterior, en el lugar permanecía una suma considerable que terminó en manos de los ladrones. Las autoridades aún trabajan en establecer el monto exacto.

“El hecho fue perpetrado por aproximadamente ocho sujetos en tres vehículos, A uno de los empleados lo intimidaron con arma de fuego, lo hicieron ingresar a un vehículo y lo despajaron de su chaqueta de servicio. Con varillas y una pulidora lograron llevarse una cajilla de seguridad que estaba en la parte interna del lugar”, dijo el Teniente Coronel Ricardo Chaves, comandante de la estación de Policía de Usaquén.

También añadió que la Policía Judicial hace la trazabilidad de cámaras para identificar las placas y rutas de huida.