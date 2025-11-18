Un menor de 17 años murió tras ser baleado en medio de una riña que se presentó el pasado sábado, 15 de noviembre, en una calle del barrio Santa Inés, en la localidad de San Cristóbal, sur de Bogotá.

De acuerdo con habitantes del sector, las tensiones entre la mujer y el menor venían desde hace un tiempo, hasta que el sábado, a eso de las siete de la noche, ocurrió la tragedia. Una mujer, de aproximadamente 37 años, accionó un arma de fuego contra el adolescente.

Algunos testigos aseguran que, de los gritos, ambos pasaron a las agresiones físicas y luego se escucharon tres detonaciones de arma de fuego.

Posteriormente, algunos habitantes del sector, horrorizados por lo que había ocurrido, trataron de ingresar a la vivienda de la presunta asesina.

El mayor Jhon Barrera, comandante (E) de la estación de Policía de San Cristóbal, indicó que fueron alertados sobre lo que estaba aconteciendo en la carrera 8 este con calle 31 sur, del barrio Santa Inés, y hallaron a una multitud rodeando a la mujer, señalada como presunta responsable del crimen.

Por lo tanto, la mujer fue capturada y puesta a disposición de la Fiscalía para su respectiva judicialización.

Si bien la muerte del menor ocurrió el pasado sábado, hay quienes aseguran que desde un día antes, desde el viernes, se venían registrando confrontaciones en plena vía pública entre la mujer y el menor.

Ahora, las autoridades llevan a cabo entrevistas a testigos y revisan cámaras de seguridad del sector para establecer a qué se debió ese enfrentamiento entre estas dos personas, a tal punto que terminó con la muerte de una de ellas.