Hombre lanzó escalofriante amenaza, en plena audiencia, a familia de su víctima tras ser condenado: “Voy a matar a sus hijos”

El sujeto no tuvo reparo alguno en insultar a la familia del joven asesinado después de que fuera condenado a 46 años de cárcel.

Redacción Nación
15 de noviembre de 2025, 3:29 p. m.
Yomar Eduardo Correa Medina, alias Marra, el hombre condenado por el crimen.
Yomar Eduardo Correa Medina, alias Marra, el hombre condenado por el crimen. | Foto: La Patria

Yomar Eduardo Correa Medina, conocido con el alias de Marra, fue condenado a más de 46 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas.

Este sujeto es señalado de ser el coautor del asesinato de Mateo Espinosa Gutiérrez, un joven de tan solo 24 años de edad.

De acuerdo con las autoridades, el crimen ocurrió el 19 de febrero de 2020 en el barrio Solidaridad, en Manizales, capital del departamento de Caldas.

Esta imagen hace parte del material probatorio por parte de la Fiscalía.
Esta imagen hace parte del material probatorio por parte de la Fiscalía. | Foto: La Patria

Al parecer, alias Marra participó en un ataque en el que le propinaron a la víctima, conocida como Nacho, heridas en la espalda, una de sus piernas y en la cabeza. Estas lesiones ocasionaron la muerte del ciudadano.

Tras adelantar las investigaciones y encontrar pruebas de la responsabilidad de Correa Medina en el hecho, las autoridades lo capturaron y en las últimas horas se llevó a cabo la audiencia en la que se dijo el monto de la condena.

Contexto: Así reaccionó Ricardo González tras ser enviado a la cárcel por el asesinato de Jaime Esteban Moreno

Lo que más llamó la atención fueron los momentos de tensión que se vivieron después de que el hombre amenazara en plena diligencia a la familia de la víctima, según señaló el diario La Patria, que estuvo presente en la diligencia.

“Yo a ese sapo hijuep*** no lo maté. Tengo antecedentes, he aceptado homicidios, pero cuando lo hago, yo mismo lo remato, no lo dejo para que otro lo haga. Voy a matar a sus hijos, sapos hijup****”, manifestó el sujeto.

Este es alias el Negro, el otro implicado en el asesinato.
Este es alias el Negro, el otro implicado en el asesinato. | Foto: Fiscalía

Como era de esperarse, esto tomó por sorpresa a quienes estaban escuchando la condena, por lo que más de uno mostró su indignación y rechazo.

Ante lo ocurrido, las medidas de seguridad para la familia de la víctima fueron reforzadas.

Contexto: Joven de 23 años fue asesinado frente a su madre en Cúcuta: ataque de sicarios en plena calle

Así fue el crimen

De acuerdo con las autoridades, alias Marra y alias Negro, los dos asesinos, tuvieron conflictos con Nacho por supuestas deudas por tráfico de drogas.

Incluso, se conoció que Correa Medina también habría herido a un hermano del joven asesinado, con quien también presuntamente tenía cuentas pendientes.

Por este motivo, ambos sujetos llegaron hasta la vivienda de la víctima y allí le propinaron algunos disparos con los que acabaron con su vida. Uno de ellos fue en la cabeza.

Los testimonios de testigos señalaron a Yomar, además el hecho de que previo hubo una confrontación a cuchillo. Marra llamó a Mateo a pelear, pasados 5 minutos pararon y se dieron la mano, pero luego volvió armado y disparó contra Mateo”, se indicó en la audiencia.

Por todo el material aportado por las autoridades, se señaló que las “pruebas resultan razonables y coherentes, así no sean copiosas”.

Así las cosas, Marra fue condenado a más de 46 años de cárcel, pero esto no le impidió lanzar una alarmante amenaza a la familia de Espinosa Gutiérrez.

