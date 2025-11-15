Suscribirse

Así reaccionó Ricardo González tras ser enviado a la cárcel por el asesinato de Jaime Esteban Moreno

Una cámara captó lo que hizo el presunto asesino después de que a jueza lo enviara a la cárcel.

Redacción Nación
15 de noviembre de 2025, 1:30 p. m.
Ricardo González Castro, señalado de matar a golpes al estudiante de Los Andes.
Ricardo Rafael González Castro finalmente fue enviado a la cárcel por ser uno de los presuntos asesinos de Jaime Esteban Moreno, el estudiante de Los Antes que murió tras ser golpeado brutalmente en la madrugada del viernes, 31 de octubre.

Este hombre se suma ahora a Juan Carlos Suárez, quien también fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario. Pese a las pruebas con las que cuenta la Fiscalía, ninguno aceptó los cargos imputados.

Ricardo González, procesado por la golpiza al estudiante de la Universidad de Los Andes, registrada el pasado 31 de octubre.
Tras escuchar los argumentos de la fiscal y de la defensa, la jueza sexta de control de garantías de Bogotá le dio la razón a las autoridades y envió al hoy procesado a prisión, entre otras cosas, por considerarlo un peligro para la sociedad y por su posible fuga para responder en el caso.

Una de las cosas que más llamó la atención en medio de la audiencia, que se extendió por más de ocho horas, fue la reacción del sujeto cuando la togada dio a conocer su decisión.

Contexto: Envían a la cárcel a Ricardo González, el segundo implicado en el crimen del estudiante de la Universidad de los Andes

A lo largo de cada una de las diligencias, González Castro se mantuvo firme mirando para el frente y sin expresar ningún sentimiento. En el momento del anuncio de la jueza, el sujeto volteó un poco el rostro y miró a la cámara.

Además, hizo algunos movimientos con la boca y, segundos después, se mostró un poco inquieto, intentó acomodarse en la silla en la que se encontraba sentado. Al tiempo, su mirada la dirigía hacia abajo y hacia el computador en el que seguía la audiencia.

El presunto asesino volteó la cara en algunas ocasiones, mientras que la togada señalaba que debía de emitirse su boleta para el centro de detención en el que iba a quedar, teniendo en cuenta que se encuentra en la ciudad de Cartagena.

Así duró varios segundos: acomodándose en la silla, moviendo los ojos, haciendo algunos gestos con la boca y mostrándose muy inquieto con la decisión.

Contexto: Aparecen videos que muestran lo que Jaime Esteban Moreno hizo en el bar, minutos antes de ser asesinado a golpes

De esta forma, el joven de 22 años de edad deberá permanecer privado de la libertad mientras que se adelanta el proceso en su contra por el delito de homicidio agravado en calidad de dolo.

Entre otras cosas, la togada señaló que Jaime Esteban Moreno se encontraba en estado de indefensión en el momento del ataque. “Se le cegó a una persona de ese derecho fundamental que es la vida”, manifestó.

“Él no tenía (Jaime Esteban) ningún elemento para defenderse. (...) No ejerció ninguna clase de agresión hacia sus victimarios, en ningún momento”, agregó.

Por el momento, Ricardo González y Juan Carlos Suárez son las únicas personas detenidas por el asesinato del estudiante de Los Andes. No obstante, hay dos mujeres que estuvieron en el momento del ataque y que están vinculadas al caso, la defensa de las víctimas ha pedido que también se investigue su presunta responsabilidad en el crimen.

