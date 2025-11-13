Aparecen videos que muestran lo que Jaime Esteban Moreno hizo en el bar, minutos antes de ser asesinado a golpes

Poco a poco se han ido conociendo nuevos detalles del caso de Jaime Esteban Moreno, el estudiante de Los Andes que murió tras recibir una brutal golpiza durante la madrugada del viernes 31 de octubre.

Juan Carlos Suárez y Ricardo González son los señalados asesinos, quienes ya están enfrentando el proceso en su contra y se exponen a duras penas. El primero fue enviado a prisión en las últimas horas; el segundo está a la espera de que se decida si tendrá medida de aseguramiento en centro carcelario.

Jaime Esteban Moreno, joven asesinado tras una fiesta de Halloween. | Foto: Foto 1: API / Foto 2: API

Un punto clave fue lo que pasó al interior de Before Club, bar en el que todos se encontraban y del que salieron poco antes de la golpiza. Según los testimonios que se han conocido, los señalados asesinos golpearon a la víctima porque, supuestamente, estaba acosando mujeres.

Este comportamiento de Moreno se habría dado al interior de la discoteca, por lo que es importante esclarecer qué pasó allí. Noticias RCN, en las últimas horas, publicó los videos que muestran a Jaime Esteban al interior del sitio, pero no hay evidencia de que en verdad hubiera molestado a las mujeres.

En uno de los registros fílmicos, se ve a la víctima vistiendo una capa roja e ingresando a Before Club. El joven estaba acompañado de otros amigos y se desplazó por el sitio en medio de la cantidad de gente que ya estaba allí disfrutando del evento.

En otro video, captado por otra cámara de seguridad del establecimiento, se observa el momento en el que Moreno llegó hasta una pared, se recostó sobre la misma y de inmediato sacó el celular. El estudiante de Los Andes se quedó allí por cerca de 20 segundos enviando, al parecer, un mensaje por WhatsApp.

En ningún momento se observa que la víctima protagonizara alguna pelea o discusión con nadie, ni siquiera se ve que los señalados agresores estuvieran cerca de él. Por lo mismo, no se percibe ningún comportamiento acosador de Jaime Esteban, tal y como lo dijeron las mujeres que acompañaron a los señalados agresores.

Minutos después de lo que muestran los videos, según las investigaciones, Moreno salió del bar en compañía de Juan David e intentaron pedir un servicio de transporte, pero nunca les confirmó y por eso se fueron rumbo a un Oxxo.

Tras esto, Juan Carlos Suárez y Ricardo González salieron de la discoteca y se dirigieron a la misma tienda Oxxo. Allí, según la reconstrucción que hizo la Fiscalía, agredieron al joven por primera vez.

Ante esto, la víctima se fue junto a su amigo, pero después fueron alcanzados por los hoy capturados y recibió la brutal golpiza que lo mató, un caso que ha generado gran indignación y rechazo en todo el país.