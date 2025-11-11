Suscribirse

Judicial

“Yo le hubiera pegado más”: lo que dijo una de las jóvenes al agresor de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de Los Andes

Por los hechos que rodearon la muerte del estudiante de la Universidad de los Andes fue judicializado Ricardo González Castro.

Redacción Semana
11 de noviembre de 2025, 11:34 p. m.
Así arrancó la persecución del estudiante de la Universidad de Los Andes asesinado en Chapinero
Así arrancó la persecución del estudiante de la Universidad de Los Andes asesinado en Chapinero. | Foto: Suministrada

La Fiscalía General reveló este martes 11 de noviembre nuevas pruebas en medio de la investigación que se adelanta por los hechos que rodearon el asesinato del estudiante de la Universidad de Los Andes, Jaime Esteban Moreno, en hechos registrados en la madrugada del pasado 31 de octubre.

La fiscal de la Unidad de Vida reveló que varios testigos identificaron a Ricardo Rafael González Castro como una de las personas que le propinó una brutal golpiza al joven estudiante en plena vía pública de la localidad de Barrios Unidos, en el noroccidente de la capital de la República.

Un testigo aseveró que dos hombres disfrazados atacaron, sin justificación alguna o motivo aparente, a Jaime Esteban Moreno —quien estaba disfrazado de Tyler Durden, protagonista del Club de La Pelea— quien caminaba con un amigo tras salir de la discoteca Before Club.

Contexto: “Es un peligro para la sociedad”; la Fiscalía pidió cárcel para Ricardo González por el asesinato del estudiante de los Andes

“Iban caminando hacia la carrera 15 y que después llegó un tipo calvo, un chico calvo de tez blanca con textura atlética y musculoso que tenía la cara pintada de rojo con negro del personaje de Darth Maul. No llevaba camisa y tenía colgado una especie de canguro terciado y pantalón negro”, narró la fiscal de la Unidad de Vida.

“Indica que esta persona le dio por detrás un golpe en la nuca al chico que venía disfrazado como Tyler, es decir, a la víctima, que el chico gritó y que pasado como un minuto se acerca una chica de tez morena que llevaba un disfraz azul con otra chica que vestía de color negro y que le decían al occiso ‘ahí tiene para que siga acosando’”, reveló la fiscal.

YouTube video player

El testigo, al observar dicha agresión, se alejó, pero no le perdió la pista a lo que estaba sucediendo. ”Observa que todos nuevamente estos muchachos se acercan a la acera del frente donde ellos estaban ubicados con las amigas, que pasados unos segundos observó que el chico calvo de la cara pintada de rojo se regresa hacia donde estaban las amigas y les dice, ‘¿Será que lo persigo? Aliéntenme".

Una de las jóvenes le reclamó y le dijo: “’No que mucho kickboxing, yo le hubiera pegado más’” Y el chico de cara pintada de rojo en ese momento sale corriendo hacia la carrera 15 donde se encontraba el chico disfrazado de Tyler, es decir, la víctima junto con su amigo de camisa blanca. Cuando iban a la mitad de la calle, el testigo saca su celular”.

“Empieza a grabar y ve cuando iba a la mitad que el chico calvo de cara pintada de rojo lo aborda, le da un chico un golpe al chico disfrazado de Tyler. El amigo de él se interpone para tratar de que no lo golpearan. La víctima pierde el equilibrio y cae al suelo. El amigo está todo el tiempo tratando de que no le sigan agrediendo, pero a pesar de ello el sujeto de cara pintada de rojo sigue con la intención de seguir agrediendo a esta persona, mientras él se encuentra tirado en el suelo”, relató la fiscal.

Contexto: “Por favor, póngame atención”: fuerte llamado de la jueza a Ricardo González, capturado por crimen de Jaime Esteban Moreno

“Es cuando el chico de la camiseta blanco toma el chico con la cara pintada de rojo de la cintura y lo empuja hacia un lado y corre hacia el lado. Después llega un chico que vestía de negro y llevaba lo que parecía unas orejas negras junto con la chica vestida de gitana”, precisó. “El chico de negro se lanza encima del chico disfrazado de Tyler, es decir, de la víctima que ya se encontraba de pie lanzándolo al suelo. Yo apenas vi esto, guardé mi celular. Después de esto no recuerdo claramente qué sucedió”.

Pocos minutos después llegó “el chico calvo de cara pintada de rojo” para buscar a su amiga que vestía de negro. “Le dice algo como “ahí los dejamos”. Unos chicos ajenos a la situación que caminaban por la zona venían comentando la situación. Esta persona aporta esa grabación igualmente que realizó en el momento de los hechos”.

La Fiscalía General le imputó a Ricardo González el delito de homicidio agravado. El pasado lunes, tras la pregunta de la jueza de control de garantías, el joven oriundo de Cartagena no aceptó cargos.

Redacción Semana

