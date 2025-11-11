En la tarde de este martes, 11 de noviembre, se reanudará la audiencia en la que la Fiscalía General solicitará la medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra de Ricardo Rafael González Castro, señalado de haber participado en la golpiza que acabó con la vida del estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno, en hechos registrados en la madrugada del pasado 31 de octubre.

En la diligencia judicial, que ha estado marcada por las solicitudes de aclaración presentadas por los representantes de víctimas y la defensora de González Castro ―frente a los hechos jurídicamente relevantes y los agravantes de la conducta del ahora procesado― la jueza de control de garantías ha tenido que hacer varios llamados de atención.

Esto, con el fin que queden claras las bases de la imputación de cargos y los hechos por los cuales fue vinculado el joven de 22 años, oriundo de Cartagena, y quien ―según los videos de las cámaras de seguridad― estuvo en la discoteca Before Club, ubicada en la localidad de Barrios Unidos, en el noroccidente de Bogotá.

Mientras la fiscal de la Unidad de Vida intentaba aclarar varios puntos, la jueza tuvo que pedirle al procesado que escuchara las explicaciones. Esto, pese a que unos minutos antes había manifestado su plena comprensión frente a la situación narrada y los hechos materia de investigación.

“Por favor, póngame atención, si es tan amable”, le increpó la funcionaria judicial antes de ponerle de presente los derechos y deberes que tiene como imputado y las posibilidades que tenía frente a una eventual aceptación de cargos o búsqueda de una negociación con la Fiscalía.

González Castro fue imputado por el delito de homicidio agravado. En sus aclaraciones, la fiscal del caso le manifestó que se enfrenta a una condena de entre 44 y 50 años de prisión. Esto, debido a los agravantes.

Otros investigados

En medio de la imputación de cargos, la Fiscalía General reveló que adelanta una investigación para determinar el grado de responsabilidad de dos mujeres en el crimen del estudiante Jaime Esteba Moreno.

Estas son Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán, de disfraz azul, y Bertha Parra Torres, con disfraz negro, capturadas y luego dejadas en libertad. El ente investigador busca determinar si en el caso “hubo un instigador o determinador” del homicidio.

“Aproximadamente a las 3:25 horas, en la calle 64 n.° 10-15, en vía pública, usted, Ricardo Rafael González, y Juan Carlos Suárez se acercaron a Jaime Esteban Moreno Jaramillo cuando este se desplazaba en compañía de otro hombre y, en ese momento, Juan Carlos Suárez le propinó a Jaime Esteban un puño en la nuca que hizo que cayera al suelo. La agresión se detuvo debido a la intervención de un amigo de la víctima de apellido Cárdenas”, relató la fiscal.

“Minutos después, en inmediaciones de la calle 64 con carrera 15, usted, Ricardo Rafael González, y Juan Carlos Suárez, de común acuerdo, abordaron nuevamente a Jaime Esteban, alentados por una tercera persona de sexo femenino. En desarrollo de ese acuerdo concomitante, Juan Carlos Suárez lo golpeó nuevamente, causándole otra caída al suelo”, aseveró.

“Jaime Esteban logró ponerse de pie, pero en ese momento usted, Ricardo Rafael González, le propinó una patada en la espalda de tal fuerza, que lo dejó tendido en el suelo sin poderse levantar nuevamente. Aprovechando la situación de indefensión en que lo habrían colocado, ambos continuaron golpeándolo, dirigiendo patadas principalmente a la cabeza y el tórax. Agresión que se mantuvo pese a que Jaime Esteban presentaba un evidente sangrado abundante por nariz, ojos, boca y signos de ahogo con su propia sangre”, concluyó.