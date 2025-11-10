En la tarde de este lunes, 10 de noviembre, fue presentado ante un juez de control de garantías Ricardo Rafael González Castro, el segundo capturado por los hechos que rodearon el asesinato de Jaime Esteban Moreno, el estudiante de la Universidad de los Andes, quien fue brutalmente golpeado en la noche de Halloween, en la localidad de Barrios Unidos, noroccidente de Bogotá.

Una fiscal de la Unidad de Vida indicó que en contra de González Castro existía una orden de captura vigente por los hechos que se presentaron en la noche del pasado 31 de octubre, en cercanías de la discoteca Before Club.

El joven de 22 años de edad se presentó voluntariamente ante agentes del CTI en la ciudad de Cartagena, a las 7:55 de la mañana de este lunes. “Se le informó el derecho a guardar silencio y que las manifestaciones que haga pueden ser utilizadas en su contra”.

González Castro estuvo asesorado desde su entrega por su abogado de confianza: “Los agentes captores procedieron a comunicar esta captura a la Fiscalía”.

Tras evaluar la petición de la Fiscalía, la jueza sexta de control de garantías de Bogotá avaló la legalidad de la captura, asegurando que se cumplieron con todos los trámites exigidos por la ley.

La funcionaria judicial indicó que los agentes de la Fiscalía lo llevaron al Instituto de Medicina Legal en la capital de Bolívar “para que se valorara su estado de salud por unas heridas en sus manos y brazos que, tal como lo mencionó su abogado, al parecer fueron producidas al momento de los hechos materia de investigación”.