Suscribirse

Nación

Presunto asesino del estudiante de Los Andes fue beneficiario de Ser Pilo Paga, el mejor Icfes en 2016 y sabe dos idiomas

Juan Carlos Suárez también era estudiante de la Universidad de Los Andes y estaba por graduarse con doble titulación.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

César Jiménez Flechas

César Jiménez Flechas

Periodista Semana

7 de noviembre de 2025, 9:03 p. m.
Juan Carlos Suárez, el presunto asesino, es también estudiante de la Universidad de Los Andes
Juan Carlos Suárez, el presunto asesino, es también estudiante de la Universidad de los Andes. | Foto: Pantallazo de audiencia

El caso del asesinato de Jaime Esteban Moreno, el estudiante de la Universidad de los Andes, sigue generando conmoción y todo indica que es una tragedia en doble vía.

La defensa de Juan Carlos Suárez, el presunto asesino, reveló que también es estudiante de la Universidad de los Andes y estaba próximo a graduarse con una doble titulación en ingeniería mecánica e industrial.

El perfil que retrató la defensa del señalado asesino advierte que se trata de un joven que en 2016 se convirtió en el mejor Icfes de la ciudad de Bogotá, luego fue beneficiado con el programa Ser Pilo Paga e ingresó a la Universidad de los Andes, con la posibilidad de buscar una doble titulación.

“Se presentarán muy concretamente un número de documentos como el carnet de la Universidad de los Andes, donde está terminando su tesis en la doble titulación. El puntaje y una mención de la Alcaldía de Bogotá como el mejor Icfes de 2016, que lo hizo beneficiario al programa de becas. Constancia y carnet del lugar donde trabaja, donde le dan una felicitación por la labor desempeñada”, dijo el abogado.

Contexto: Causa de la muerte y sospechosos del crimen de Jaime Esteban Moreno: habla el abogado de la familia del estudiante de Los Andes

Señaló el abogado que las constancias, certificados y documentos confirman las condiciones académicas del ahora imputado por el homicidio de Jaime Esteban Moreno, que además incluye el dominio de dos idiomas. La defensa presentó en audiencias las constancias.

“Una hoja de vida donde aparece en inglés y demuestra que ese joven tiene una calidades académicas y manejo de varios idiomas, una persona resiliente que presuntamente cometió un error, es un proceso que está y allí se establecerá en el curso de la investigación”, señaló el defensor.

La Fiscalía hizo la imputación de cargos por el delito de homicidio agravado y advirtió que Juan Carlos Suárez es un peligro para la sociedad que tiene que estar privado de la libertad. Una solicitud que acompañaron las víctimas de este caso al advertir que el señalado asesino puede matar a una persona con sus manos.

Jaime Esteban Moreno y uno de sus presuntos asesinos.
Jaime Esteban Moreno y uno de sus presuntos asesinos. | Foto: Foto 1: API / Foto 2: Noticias Caracol

“Si el señor causa esta muerte con los puños, por el contrario, yo considero que este señor es mucho más peligroso, porque otro delincuente necesita usar su arma blanca, el imputado puede asesinar una persona solamente a los golpes, es por eso que esta persona, por el móvil, por la manera y la intolerancia, por haber golpeado a Jaime Esteban solamente porque tenía el disfraz del Club de la pelea, por haber decidido que le iba a acabar, hasta conseguir ese fin, que ya había manifestado, es un peligro para la sociedad”, dijo el abogado de víctimas.

La defensa, por su parte, insistió en que no es necesaria la medida restrictiva de la libertad, más allá de una detención domiciliaria, pues su cliente no tiene antecedentes, ha mostrado buena conducta y además se compromete asistir a la diligencias que se programan en el futuro como parte de la investigación.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Video muestra a hombre convulsionando mientras ICE arresta a su familia: esto dice el servicio migratorio

2. Presunto asesino del estudiante de Los Andes fue beneficiario de Ser Pilo Paga, el mejor Icfes en 2016 y sabe dos idiomas

3. Cantantes vallenatos contratados para fiestas privadas de Nicolás Petro Burgos fueron llamados a declarar en el juicio

4. Juliana Guerrero se quedó sin títulos universitarios. Esta es la trascendental decisión de la Fundación San José

5. Rusia advierte a Estados Unidos de un ataque y reafirma apoyo al régimen de Nicolás Maduro

LEER MENOS

Noticias relacionadas

AndesUniversidad IcfesSer Pilo Paga

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.