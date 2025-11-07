El caso del asesinato de Jaime Esteban Moreno, el estudiante de la Universidad de los Andes, sigue generando conmoción y todo indica que es una tragedia en doble vía.

La defensa de Juan Carlos Suárez, el presunto asesino, reveló que también es estudiante de la Universidad de los Andes y estaba próximo a graduarse con una doble titulación en ingeniería mecánica e industrial.

"Ser Pilo Paga y el mejor Icfes de Bogotá en 2016", el perfil de Juan Carlos Suárez, presunto asesino del estudiante de Los Andes. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/31oPzpiMGy — Revista Semana (@RevistaSemana) November 7, 2025

El perfil que retrató la defensa del señalado asesino advierte que se trata de un joven que en 2016 se convirtió en el mejor Icfes de la ciudad de Bogotá, luego fue beneficiado con el programa Ser Pilo Paga e ingresó a la Universidad de los Andes, con la posibilidad de buscar una doble titulación.

“Se presentarán muy concretamente un número de documentos como el carnet de la Universidad de los Andes, donde está terminando su tesis en la doble titulación. El puntaje y una mención de la Alcaldía de Bogotá como el mejor Icfes de 2016, que lo hizo beneficiario al programa de becas. Constancia y carnet del lugar donde trabaja, donde le dan una felicitación por la labor desempeñada”, dijo el abogado.

Señaló el abogado que las constancias, certificados y documentos confirman las condiciones académicas del ahora imputado por el homicidio de Jaime Esteban Moreno, que además incluye el dominio de dos idiomas. La defensa presentó en audiencias las constancias.

“Una hoja de vida donde aparece en inglés y demuestra que ese joven tiene una calidades académicas y manejo de varios idiomas, una persona resiliente que presuntamente cometió un error, es un proceso que está y allí se establecerá en el curso de la investigación”, señaló el defensor.

La Fiscalía hizo la imputación de cargos por el delito de homicidio agravado y advirtió que Juan Carlos Suárez es un peligro para la sociedad que tiene que estar privado de la libertad. Una solicitud que acompañaron las víctimas de este caso al advertir que el señalado asesino puede matar a una persona con sus manos.

Jaime Esteban Moreno y uno de sus presuntos asesinos. | Foto: Foto 1: API / Foto 2: Noticias Caracol

“Si el señor causa esta muerte con los puños, por el contrario, yo considero que este señor es mucho más peligroso, porque otro delincuente necesita usar su arma blanca, el imputado puede asesinar una persona solamente a los golpes, es por eso que esta persona, por el móvil, por la manera y la intolerancia, por haber golpeado a Jaime Esteban solamente porque tenía el disfraz del Club de la pelea, por haber decidido que le iba a acabar, hasta conseguir ese fin, que ya había manifestado, es un peligro para la sociedad”, dijo el abogado de víctimas.