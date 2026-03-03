Revelan detalles del asesinato de la mamá de la secretaria del alcalde de Andes, Antioquia, en un bus escalera

Dos hombres que se movilizaban en una motocicleta dispararon en varias ocasiones contra Adriana María Naranjo Vergara, madre de la secretaria del alcalde de Andes y esposa de un funcionario de la oficina de Planeación de ese municipio.

Los hechos ocurrieron este martes 3 de febrero, hacia las 12:50 p. m., en el sector La Plazoleta, cuando esperaba en un bus escalera que, al parecer, se dirigía hacia el corregimiento de Santa Rita.

El diario El Colombiano aseguró que un informe oficial reveló que los sicarios se movilizaban en una moto de color negro y vestían ropa del mismo color.

Las autoridades iniciaron una persecución hacia municipios cercanos y al corregimiento de Santa Rita mediante un plan candado.

Mientras tanto, la mujer, de 51 años, fue trasladada de urgencia a un centro médico, pero debido a la gravedad de las heridas por los disparos falleció.

Parque Principal Simón Bolivar en Andes, Antioquia. Foto: Créditos: Alcaldía Municipal de Andes / API

Se desconoce si la mujer había denunciado amenazas en su contra, pero las autoridades indagan si la presencia de la banda La Terraza y del Clan del Golfo en esa localidad, ubicada a 115 kilómetros de Medellín, está relacionada con el fatal atentado.

Por ahora, la Alcaldía de Andes emitió un mensaje de condolencias.

“La Alcaldía de Andes expresa su más profundo sentimiento de solidaridad con nuestra compañera Lorena Naranjo Vergara, con nuestro gran amigo Oscar Ramiro Serna Cardona, y con su familia ante la partida de Adriana María Naranjo Vergara. Todo nuestro equipo administrativo los acompaña con afecto, pidiendo a Dios mucha fortaleza en este difícil momento”, dijeron.

En el municipio de Andes, así como en otros del suroeste antioqueño, la guerra entre bandas dedicadas a la extorsión y al tráfico de drogas ha mantenido un conflicto a sangre y fuego en los últimos meses por el control territorial.