Dos viviendas afectadas, vías inundadas y caída de árboles entre el balance por las emergencias causadas por las lluvias en Medellín

El aguacero que cayó este martes, 3 de marzo, sobre gran parte de Medellín y de los municipios del Valle de Aburrá, dejó sus estragos.
Carlos Quintero, el director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín (Dagrd), dijo que solamente en la comuna 14 - El Poblado hubo cinco incidentes.
“Luego de las precipitaciones registradas hoy en el distrito de Medellín, se presentaron afectaciones en la comuna 14, con cinco incidentes relacionados con árboles, algunos con colapso parcial que afectó una vivienda sin comprometer su estructura, y un techo que posteriormente dañó varios vehículos”, dijo.
Lluvia fuerte en el sur trae basura en el #RioMedelliAburrá y va arrastrando la que encuentra a su paso. Estación Poblado del Metro. pic.twitter.com/zXLyiGeBfj— Luis Alfonso Yepes B. (@luisyepesb) March 3, 2026
Pero no fue lo único. En el corregimiento de San Antonio de Prado hubo un desbordamiento de una quebrada, según el funcionario, “por insuficiencia hidráulica”.
Esto afectó otras dos viviendas. También reportó casos de encharcamiento en la avenida El Poblado y el colapso de una luminaria en la calle 4 sur con Autopista Sur.
🚨 Caída de árboles y cierre total en la Autopista Sur— Antioquia Conecta (@AntConecta) March 3, 2026
Actualización 5:00 PM 3 marzo
Se reportan árboles caídos en el sector de El Poblado, en el Distrito de Medellín, debido a las fuertes lluvias de las últimas horas.
⚠️ Además, se presenta cierre total de la Autopista Sur,… pic.twitter.com/38VhfXY2op
“Recordamos que estamos en temporada de lluvias, por lo tanto este tipo de precipitaciones se puede seguir presentando; hay que estar atentos y alertas a cualquier anomalía y reportar inmediatamente a la línea de emergencia del 1,2,3”, agregó.
Las precipitaciones de este martes fueron reportadas en Medellín, Caldas, La Estrella, Itagüí, Bello y Girardota, según el Sistema de Alertas Tempranas del Valle de Aburrá (Siata), además, en Medellín el Dagrd reportó una tormenta eléctrica.
El #aguacero en #Medellín convirtió las calles en ríos, lagos y cascadas. Esto, hace unos minutos en la avenida El Poblado, por los lados de la Virgen. #aguaceromedellin @elcolombiano @Guardianes_Ant @BluRadioCo pic.twitter.com/Tarmf5vkoy— Tavinho (@TavoAcevedo) March 3, 2026
Los sensores de medición del Siata registraron que, en un periodo aproximado de una hora, se produjeron 55 descargas eléctricas en el Valle de Aburrá, 32 de ellas en Medellín, lo que llevó al Dagrd a emitir una recomendación de evitar actividades en espacio público.
El Dagrd pidió a los medellinenses evitar acercarse a las quebradas durante las precipitaciones, no arrojar basuras ni escombros a las calles y alertar ante cambios repentinos en los niveles de las quebradas y del río Medellín.