Antioquia

Dos viviendas afectadas, vías inundadas y caída de árboles entre el balance por las emergencias causadas por las lluvias en Medellín

Según el Dagrd, la comuna 14 - El Poblado fue una de las más afectadas.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
3 de marzo de 2026, 9:05 p. m.
Lluvias en Medellín
Lluvias en Medellín Foto: Redes sociales

El aguacero que cayó este martes, 3 de marzo, sobre gran parte de Medellín y de los municipios del Valle de Aburrá, dejó sus estragos.

Carlos Quintero, el director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín (Dagrd), dijo que solamente en la comuna 14 - El Poblado hubo cinco incidentes.

“Luego de las precipitaciones registradas hoy en el distrito de Medellín, se presentaron afectaciones en la comuna 14, con cinco incidentes relacionados con árboles, algunos con colapso parcial que afectó una vivienda sin comprometer su estructura, y un techo que posteriormente dañó varios vehículos”, dijo.

Pero no fue lo único. En el corregimiento de San Antonio de Prado hubo un desbordamiento de una quebrada, según el funcionario, “por insuficiencia hidráulica”.

Nación

Operativo conjunto en el Meta: Policía y FF. MM. incautan arsenal de alias Iván Mordisco

Bogotá

Prepárese para los cortes de luz en Bogotá: estos barrios se quedan sin energía el miércoles 4 de marzo

Vehículos

Movilidad en Bogotá este martes, 3 de marzo: accidente vial detiene el tráfico en el occidente de la ciudad

Barranquilla

El desgarrador relato de la madre de las dos menores asesinadas en Malambo: “Me estaban cobrando millones por cada una”

Bogotá

¿Busca empleo en Bogotá? Unidad móvil llega a Kennedy con más de 8.600 vacantes y postulación gratuita

Nación

La UNP denunció que la empresa contratada para elaborar chaquetas con su logo reportó el robo de las prendas

Nación

Procuraduría abre investigación contra funcionarios de la UNP capturados con 145 millones de pesos en La Guajira

Mejor Colombia

Una segunda oportunidad: así se transformó la nueva Plaza Minorista de Medellín

Finanzas

Medellín abre 26.394 vacantes de empleo para todos los perfiles: así puede postularse gratis

Medellín

Un fuerte aguacero con vientos extremos y tormenta eléctrica cae este martes sobre Medellín y otros municipios del Valle de Aburrá

Esto afectó otras dos viviendas. También reportó casos de encharcamiento en la avenida El Poblado y el colapso de una luminaria en la calle 4 sur con Autopista Sur.

“Recordamos que estamos en temporada de lluvias, por lo tanto este tipo de precipitaciones se puede seguir presentando; hay que estar atentos y alertas a cualquier anomalía y reportar inmediatamente a la línea de emergencia del 1,2,3”, agregó.

Reportan tormenta eléctrica sobre Medellín.
Reportan tormenta eléctrica sobre Medellín. Foto: DAGRD

Las precipitaciones de este martes fueron reportadas en Medellín, Caldas, La Estrella, Itagüí, Bello y Girardota, según el Sistema de Alertas Tempranas del Valle de Aburrá (Siata), además, en Medellín el Dagrd reportó una tormenta eléctrica.

Los sensores de medición del Siata registraron que, en un periodo aproximado de una hora, se produjeron 55 descargas eléctricas en el Valle de Aburrá, 32 de ellas en Medellín, lo que llevó al Dagrd a emitir una recomendación de evitar actividades en espacio público.

Reapertura de la vía a Medellín con restricciones: horarios en los que se puede transitar

El Dagrd pidió a los medellinenses evitar acercarse a las quebradas durante las precipitaciones, no arrojar basuras ni escombros a las calles y alertar ante cambios repentinos en los niveles de las quebradas y del río Medellín.

Consejo Nacional Electoral emite alerta porque en 64 municipios de Antioquia aún hay mesas sin testigos electorales

Más de Nación

Policía incautó material bélico en el Meta - X (@PoliciaColombia)

Operativo conjunto en el Meta: Policía y FF. MM. incautan arsenal de alias Iván Mordisco

Trabajos de mantenimiento en la red eléctrica de Medellín provocarán cortes temporales del servicio en algunos sectores de la ciudad.

Prepárese para los cortes de luz en Bogotá: estos barrios se quedan sin energía el miércoles 4 de marzo

Las autoridades han logrado un duro golpe contra una red dedicada a los accidentes de tráfico simulados, medida que evidencia una preocupación creciente por este tipo de estafas en diferentes regiones.

Movilidad en Bogotá este martes, 3 de marzo: accidente vial detiene el tráfico en el occidente de la ciudad

Cuerpo de mujer muerta con foco en mano

El desgarrador relato de la madre de las dos menores asesinadas en Malambo: “Me estaban cobrando millones por cada una”

x

¿Busca empleo en Bogotá? Unidad móvil llega a Kennedy con más de 8.600 vacantes y postulación gratuita

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

La UNP denunció que la empresa contratada para elaborar chaquetas con su logo reportó el robo de las prendas

La Policía capturó al escolta del secretario de la cámara de representantes, José Luis Lacouture

Procuraduría abre investigación contra funcionarios de la UNP capturados con 145 millones de pesos en La Guajira

Captura de alias Cakín en Risaralda

En un lujoso condominio de Cerritos en Pereira fue capturado alias Cakín, cabecilla de Los Flacos

Una convicción genuina por el valor de la mujer desde sus orígenes, que se ve materializada en la generación de oportunidades de trabajo y desarrollo de manera consistente para ellas, es una de las constantes de Eficacia.

Feria de empleo exclusiva para mujeres en Bogotá este 4 de marzo: los requisitos para acceder a más de 200 vacantes disponibles

Noticias Destacadas