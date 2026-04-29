Medellín impulsa los espacios con propósito ante el aumento de inversión extranjera

Impulsada por un aumento del 266 % en los flujos de inversión extranjera durante 2025, Medellín avanza en la adaptación de su infraestructura corporativa a las dinámicas de los mercados globales. La llegada de empresas multinacionales ha incrementado la demanda por espacios diseñados para responder a estándares internacionales de operación, bienestar y atracción de talento.

Según ACI Medellín, este crecimiento se reflejó en más de USD 402 millones gestionados y más de 11.000 empleos generados al cierre de 2025. Este entorno ha encontrado en la ciudad un ecosistema capaz de responder a las nuevas exigencias empresariales. Tatiana Montoya, directora comercial de Rivana Business Park Etapa 2, explicó que esta tendencia está ligada a la evaluación que hacen las compañías sobre la infraestructura corporativa antes de invertir.

“Las compañías que hoy invierten en Medellín buscan algo más que ubicación; la tendencia de oficinas humanas y estéticas exige entornos amplios que inspiren y conecten con el talento. Por eso requieren espacios que respalden su crecimiento y su estrategia de largo plazo. Este escenario ha impulsado al corredor de Industriales como un nuevo eje de atracción empresarial, donde Rivana Business Park se ha posicionado como un destino para grandes compañías que demandan infraestructura de alto nivel, con luz natural, visuales 360 y una oferta de servicios alrededor que eleva la calidad de vida de las personas”, afirmó Montoya.

Empresas como Mercado Libre, Accenture, Banco Davivienda y sus filiales, así como Seguros Bolívar, han elegido este tipo de desarrollos para sus operaciones. Estos espacios integran áreas de relajación, zonas de juego y salas de coworking, en línea con tendencias internacionales.

El desarrollo de esta infraestructura también se apoya en el marco legal de Medellín como Distrito Especial, que facilita la inversión y promueve entornos corporativos ajustados a estándares globales.